El Govern central rebaixa el creixement econòmic previst per al 2021 al 6,5%

El Govern espanyol ha rebaixat la seva previsió de creixement per a enguany al 6,5% en un únic escenari, que suposa 7 dècimes menys respecte a l'augurat a l'octubre (7,2%), però 3,3 punts menys respecte a l'horitzó que incloïa la plena execució dels fons europeus pressupostats per a 2021 (9,8%).

«Ara ja no tenim dos escenaris (...) la previsió del 6,5% incorpora tots els elements», va explicar en roda de premsa la vicepresidenta segona i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño. «La recuperació es retarda un trimestre però el saldo global es manté per als dos anys», va afirmar la vicepresidenta, que va explicar que part del creixement que en les anteriors previsions es computava en 2021 ara s'ha traslladat a 2022.

Calviño va atribuir l'empitjorament de la previsió a la pitjor evolució dels dos primers mesos de l'any per la tercera onada de covid i el temporal de neu Filomena, que provocaran una «lleugera caiguda de l'activitat econòmica durant el primer trimestre», encara que aquesta previsió «pot veure's modificada pels indicadors que falten per arribar». No obstant això, en l'escenari únic de previsió presentat ahir pel Govern, el major impacte prové d'unes pitjors perspectives d'execució dels fons europeus planificats per a enguany. Si a l'octubre es pensava que podrien tenir un impacte afegit de 2,6 punts en el creixement de 2021, ara es calcula que serà inferior a 2 punts enguany i superior a 2 punts en 2022, pel retard de les inversions. En les previsions d'octubre no es va incloure un pronòstic per a 2022, per al qual ara es contempla un creixement del 7%, amb la perspectiva que es recuperi el nivell de PIB previ a pandèmia a final d'any. Per a 2023 i 2024 es preveuen avanços del PIB del 3,5% i el 2,1%, respectivament, el que suposa increments encara per sobre del creixement potencial de l'economia espanyola, va destacar Calviño.

La previsió de taxa d'atur mitjana per a 2021 ha millorat en 1,7 punts, en baixar al 15,2%, pel fet que les mesures de protecció del Govern han permès trencar la relació tradicional entre contracció econòmica i destrucció d'ocupació, segons la vicepresidenta.