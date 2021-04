John Hoffman destaca la «determinació» de Barcelona i la GSMA per celebrar el MWC

El director general de la GSMA, John Hoffman, va destacar ahir la «determinació» dels organitzadors del Mobile World Congress, de Barcelona i de tots els seus socis per tirar endavant la fira malgrat el complicat context de la pandèmia. En una carta, Hoffman admet que trobarà a faltar els expositors que han cancel·lat la seva presència física a la fira, però destaca l'impuls de l'oferta virtual del congrés. «És creativitat i innovació en la seva màxima expressió», ha dit. Hoffman va remarcar que l'impacte de la pandèmia genera un «canvi colossal» en l'ecosistema mòbil i que això «es reflectirà en l'experiència canviant del MWC».

Com ja va admetre fa uns mesos, Hoffman va indicar que «no tothom» podrà ser a Barcelona presencialment, però va destacar l'acord a què s'ha arribat amb el ministeri de l'Interior del govern espanyol per permetre a participants de fora de la Unió Europea viatjar fins a la capital catalana malgrat el tancament de fronteres.

«Estem fent tot el possible per simplificar els viatges en aquestes circumstàncies i, en les properes setmanes, anunciarem més detalls sobre els recursos i passos per planificar els viatges», va afirmar en la seva carta.

John Hoffman va posar en relleu l'organització del Mobile a Xangai, i tot i admetre que la situació de Barcelona és diferent a la de la ciutat asiàtica, va assegurar que l'anima «el desig col·lectiu de fer realitat el MWC Barcelona 2021».

«Hi ha gent treballant les 24 hores del dia en tots els aspectes de la planificació de l'esdeveniment per garantir que tothom pugui experimentar el MWC, ja sigui en persona o online», afegia en la nota que va fer pública ahir.+

En aquesta línia, el director general de la GSMA va posar en relleu la importància de «construir relacions sòlides amb totes les parts implicades, ser àgils per canviar quan sigui necessari i planificar per l'inesperat». «No superarem aquests reptes sols», avisava en el text.