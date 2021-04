El comerç electrònic supera els 12.800 milions el tercer trimestre del 2020

La facturació del comerç electrònic a Espanya ha superat els 12.801 milions d'euros el tercer trimestre del 2020, un increment del 2,5% en relació amb els mesos de juliol i setembre del 2019, segons les dades disponibles a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El nombre de transaccions va fer un nou rècord històric amb més de 258 milions d'operacions. La covid va continuar impactant de manera molt desigual a les diferents branques d'activitat. El turisme va més que duplicar la seva facturació respecte als tres mesos anteriors però no prou per recuperar-se de la caiguda anual, que és del 58%. En canvi, els supermercats o els electrodomèstics gairebé van duplicar la facturació en un any.

Segones les dades de la CNMC, els sectors d'activitat amb més ingressos han estat les peces de vestir, amb el 7,5% de la facturació total de l'e-comerç; les agències de viatges i operadors turístics, amb el 5,3%. Els jocs d'atzar i apostes se situen en tercer lloc, amb el 4,4% de les vendes.

Quant a la segmentació geogràfica, les webs de comerç electrònic estatals s'han acaparat el 45,5% dels ingressos el tercer trimestre del 2020. El 54,6% restant responen a compres fetes a webs de comerç electrònic a l'exterior. En aquest sentit, el saldo net exterior - és a dir, la diferència entre el que es compra des de l'estranger a llocs webs espanyols i el que es compra des d'Espanya a l'estranger- va ser de 5.416 milions d'euros de dèficit.