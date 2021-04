El turisme tancarà el primer semestre amb caigudes del 70%

El turisme afronta un altre any complicat, amb l'estiu en qüestió i moltes dificultats per a arribar als 40 milions d'entrades d'estrangers dels quals va parlar la ministra del ram, Reyes Maroto, perquè el primer semestre se saldarà amb caigudes del 70% respecte al mateix període de 2019, en el millor dels casos. El sector confia que, si a mitjan juny baixa substancialment la taxa de contagis i s'aconsegueix un ritme de vacunació «acceptable», la temporada podria començar amb una certa empenta per al turisme estranger al juliol i estendre's fins a octubre, explica el vicepresident executiu de Exceltur, José Luis Zoreda.

La incertesa entorn del desenvolupament de la pandèmia, els confinaments i la por de la població, a més dels retards en els calendaris de vacunacions estan llastrant un sector moribund, que el 2020 va perdre 64,5 milions de turistes i 72.100 milions d'euros i no confia a recuperar els números precovid abans de 2022-2023.

La caiguda del 70% en el primer semestre sobre el mateix període de 2019, segons els càlculs més benignes que baralla el sector, situaria en 11,44 milions els turistes estrangers que entrarien entre gener i juny, enfront dels 38,12 milions comptabilitzats fa dos anys.

En el primer semestre de 2020 van arribar a l'Estat 10,78 milions: el gener i febrer les xifres encara van ser «normals» (prepandèmia), amb més de 4 milions d'entrades mensuals; el març va haver-hi una caiguda substancial fins als 2 milions, ja que va començar a mitjan mes l'estat d'alarma; a l'abril i maig no va haver-hi entrades i al juny poc més de 200.000. El primer trimestre d'enguany es tancarà amb caigudes pròximes al 90% interanual en l'arribada d'estrangers: 89,5% de descens al gener i 93,6% al febrer, de manera que en els dos mesos a penes es van registrar 700.000 turistes estrangers. El març, a l'espera que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publiqui les dades el 6 de maig, la retallada serà també substancial perquè la mobilitat va ser similar a la dels dos mesos anteriors, és a dir, gairebé nul·la.

Per al segon trimestre de l'any, les previsions de la indústria tampoc són molt millors: el 9 de maig finalitza l'estat d'alarma però això impulsarà, en tot cas, la mobilitat interior. L'estrangera seguirà parada perquè encara es troba amb moltes limitacions als seus països d'origen per sortir de turisme, especialment el Regne Unit, el tradicional primer emissor de turistes a Espanya.

Els missatges contradictoris dels governs europeus i les decisions dels grans touroperadors europeus -com la que aquesta setmana va prendre Jet2, el segon majorista del Regne Unit, d'ajornar el reinici de les seves operacions fins al 24 de juny- adoben el terreny per a la incertesa. Per arribar als 40 milions en el conjunt de l'any haurien d'entrar en el segon semestre 28,6 milions de turistes, més de tres vegades els de l'any passat (8,17 milions) i un 37% per sota de les xifres de 2019 (45,38 milions), xifra que es preveu, segons coincideixen al sector, massa ambiciosa. La pauta la donaran els mesos centrals de l'any, entre juny i setembre, que són els més forts per al sector, perquè concentren el 46,7% de la despesa dels turistes estrangers a Espanya. Usant com a referència les dades dels temps precovid, en els mesos centrals de la temporada turística de 2019 (juny-setembre) van arribar a Espanya 37,7 milions de turistes estrangers, que van deixar 43.147 milions d'euros, segons les enquestes d'entrades per fronteres i despesa turística de l'INE. En aquests quatre mesos de 2019 es va registrar gairebé el 47% dels ingressos per turisme estranger de tot l'any (92.278 milions) i concentren, de mitjana, un 60-70% de la facturació del sector.

El que pot compensar parcialment la caiguda del turisme estranger són els moviments dels espanyols, que ja l'any passat van arreglar una mica els comptes dels empresaris del sector, sobretot al nord de l'Estat.

Des del sector, Zoreda llança un missatge que busca l'optimisme: «no ens obsessionem que si no arribem al 70% de vacunació està perdut tot, perquè si arribem a nivells acceptables i Espanya baixa la taxa de contagis per sota de 50, per exemple, podem enviar a Europa una foto que permetrà que al juliol comencin a arribar els turistes dels principals emissors».