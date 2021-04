Alumnes de Manresa i Sallent guanyen els premis de la Fundació Lacetània

La Fundació Lacetània va lliurar ahir els seus premis als millors treballs de batxillerat i cicles formatius dels centres adscrits, que aquest any han arribat a la seva 20ena edició. En total, es van lliurar 11 guardons en 6 categories diferents, amb un canvi respecte edicions anteriors, ja que els treballs s'han agrupat per estudis i també per àmbits.

Els alumnes guanyadors d'enguany són de l'Escola d'Art de Manresa, l'institut Llobregat de Sallent i els instituts Lacetània, Pius Font i Quer i Cal Gravat de Manresa. Durant l'acte, també es va fer un reconeixement a les empreses col·laboradores amb la Fundació, que han estat la constructora Cots i Claret, la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, Tall Fusta, Framun, Selba Solutions i Vicens Maquinària Agrícola.

En la categoria de cicles formatius de Grau Mitjà del sector serveis el treball guanyador va ser «Perruqueria Unisex LS», de Núria Pérez, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El projecte consisteix en la creació de la imatge corporativa d'una perruqueria real. La finalista en la categoria va ser l'alumna també de l'Escola d'Art Zahra Oumatou, per «Zahra Floristes», que contempla desenvolupar la imatge corporativa d'una botiga de flors que combina la venda física amb la on line.

En l'apartat de cicles formatius de grau mitjà del sector industrial, el treball guanyador va ser «Restauració d'una moto clàssica», signat per Mourad Abouhrait i Dani Corvo, alumnes de l'institut Llobregat, que han restaurat una motocicleta clàssica per poder participar en sortides i trobades de vehicles clàssics.

En l'apartat de serveis de Grau Superior, el treball guanyador va ser «Sueños en decadencia», d'Alba Maya López, de l'Escola d'Art, que signa un treball en què elabora un llibre il·lustrat de contes i relats redactats per ella mateixa. El treball finalista és «Co2herencia», d'Irene Carabia i Katerine Mujica, del Lacetània. El treball ha consistit en planificar la creació d'una empresa dedicada a la fabricació de palets i la seva gestió.

En cicles formatius de Grau Superior del sector industrial, el guanyador va ser «Fabricació i construcció d'una CNC», de Guillem Nadal, del Lacetània, per crear una màquina CNC funcional i amb el mínim de recursos. El finalista va ser «Disseny d'una taula de skate», d'Isaac García, també del Lacetània, perl disseny i la producció d'una taula de skate conformada de polímers mitjançant un procés d'injecció.

En la categoria de batxillerat de l'àmbit cientificotecnològic, el guanyador és «La forja», de Biel Escorsell, del Lacetània de Manresa, per estudiar la forja i construir una farga i una enclusa funcionals que es puguin utilitzar per aprendre a forjar. El finalita és «Estudi de mobilitat», de Joan Casahuga, del Pius Font i Quer, per desenvolupar un programa de mobilitat.

En l'àmbit social-humanístic, el guanyador va ser «Les dones artistes a Manresa», d'Alba Quirós, alumna de l'institut Cal Gravat. El projecte estudia i documenta el paper que van jugar les dones en l'àmbit artístic de la capital del Bages entre els anys 1930 i 1963 amb l'objectiu de visibilitzar la seva activitat, molt sovint oblidada als llibres d'història. El treball finalista va ser «Les dones als camps de concentració nazis», de Laura Escolà, alumna del Lacetània. El treball analitza la memòria històrica del nazisme, posant l'accent en els efectes que va tenir en les deportades supervivents la seva estada als camps de concentració.