La fruitosenca Airtificial Intelligent Robots, Pime de l'Any 2020 per a Cepyme

L'empresa de Sant Fruitós Airtificial Intelligent Robots ha estat reconeguda amb el premi Pime de l'Any, el màxim guardó que atorga la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme). Per a la categoria Pime de l'Any, el jurat ha valorat l'excel·lència empresarial d'Intelligent Robots en els àmbits d'activitat empresarial, innovació, internacionalització i creació d'ocupació, entre d'altres.

L'objectiu dels premis de Cepyme és promoure el reconeixement social de la figura de les petites i mitjanes empreses i divulgar la seva contribució al progrés econòmic i social, així com a la creació d'ocupació. Els premis estan repartits en onze categories per a les quals s'han rebut més de 165 candidatures.

Per a l'empresa santfruitosenca,?«ser guanyadora a Pime de l'Any és un reconeixement a la feina ben feta i a la trajectòria d'Intelligent Robots dels últims 4 anys», i això li «ha permès posicionar la companyia com un model de rendiment altament competitiu i innovador a través de l'excel·lència en l'execució». Segons Airtificial Intelligent Robots, el seu model d'empresa es basa en un enfocament cap a la màxima competitivitat a través dels aspectes diferencials: estratègia global, innovació contínua, enginyeria de partnership, gestió de projectes, solidesa tècnica i lideratge. L'estratègia de diversificació, globalització i innovació tecnològica d'Intelligent Robots ha permès, reporta la companyia, el 2020 la seva adaptació a escala global i amb agilitat a l'evolució de l'alta complexitat dels esdeveniments causats per la covid-19, gestionar la incertesa, mantenir l'activitat de tota la plantilla i complir amb els compromisos de timing i qualitat.

L'entrega del premi va tenir lloc dijous de la setmana passada a Madrid a la VII Gala de Lliurament de Premis sota la presidència del rei Felip VI, acompanyat de la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; i altres membres de Govern, representants institucionals i altres entitats de la societat civil, juntament amb els presidents de les patronals CEOE (Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials) i la mateixa Cepyme.