El govern espanyol planteja un pagament únic de fins a 11.000 euros anuals per retardar la jubilació

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat aquest dilluns que el govern espanyol planteja un pagament únic de fins a 11.000 euros per any per retardar la jubilació. En la seva compareixença a la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés dels Diputats, Escrivá ha reconegut que un dels objectius de la futura reforma de les pensions és incentivar aquesta jubilació demorada. "Aquí hem pensat en tres opcions: un percentatge addicional de la pensió del 4% per cada any de demora, un pagament únic de fins a 11.000 euros per any de demora, o bé una combinació d'ambdues", ha apuntat el ministre d'Inclusió, que també aposta perquè les pensions es revaloritzin a partir d'ara amb l'IPC de l'any anterior.

"Es tracta d'un nou mecanisme més senzill i fàcil de comprendre, basat en l'IPC, i que seria avaluat cada cinc anys pel propi Pacte de Toledo", ha afirmat Escrivá, que considera que aquest nou mecanisme s'està concretant en una fórmula "més transparent i comprensible per a tothom" que deixaria enrere el sistema implantat el 2013 per l'executiu de Rajoy. "I en el suposat cas d'inflació negativa –un fet molt poc freqüent- les pensions no patirien cap reducció, sinó que quedarien inalterades", ha puntualitzat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Seria en els tres anys següents amb valors positius quan es compensaria aquesta diferència, tret de les pensions mínimes a les quals no se'ls aplicaria aquesta compensació.

Escrivá ha insistit en la necessitat d'alinear l'edat real de jubilació dels espanyols (64,5 anys) a l'edat legal de 66 anys establerta aquest any per la reforma de les pensions de 2011, i que augmentarà als 67 anys l'any 2027. "Cal fer molt més atractiva la permanència a la feina per a tots aquells treballadors que puguin i desitgin seguir treballant", ha recalcat el titular de Seguretat Social, que ha defensat nous incentius com aquest pagament únic per cada any de demora de la jubilació. Segons la proposta del govern espanyol, per a un pensionista amb una pensió anual de 15.000 euros a l'edat ordinària suposaria incrementar-la a 21.285 euros si demana un any de demora i a 27.570 euros per dos anys de demora. Aquest 'xec' aniria d'un mínim de 4.785 euros fins a un màxim de 12.060 euros.



'Dificultar' les jubilacions anticipades i les parcials

En paral·lel, Escrivá ha posat sobre la taula altres iniciatives com la modificació dels coeficients reductors de jubilació anticipada, ja que en aquests moments "el sistema és regressiu i afavoreix les rendes més altes", la flexibilització de la jubilació parcial o la modificació de la clàusula de jubilació forçosa. El Ministeri d'Inclusió planteja que els coeficients reductors siguin mensuals –en comptes de trimestrals com ara- i Escrivá s'ha mostrat clarament partidari de 'dificultar' aquestes jubilacions anticipades. En l'actualitat, si una persona es vol jubilar dos anys abans té una reducció del 16% el primer any amb reducció progressiva fins al 2%. El ministre vol que a partir d'ara aquesta retallada sigui del 21% per acabar baixant al 3,3%.

Un altre dels cavalls de batalla, segons Escrivá, hauran de ser les jubilacions parcials. "Cal flexibilitzar el seu ús i també corregir l'abús que s'ha fet d'aquesta figura en alguns moments", ha assenyalat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que creu que aquesta jubilació parcial s'ha convertit en un tipus de jubilació anticipada. Escrivá ha traslladat als agents socials que vol limitar la concentració de la jornada fins al 60% en el primer any, amb la possibilitat que en algunes feines considerades perilloses es pugui respectar la totalitat de la compactació. El ministre igualment es mostra partidari d'eliminar les jubilacions forçoses per conveni col·lectiu, amb un període transitori d'un any.

"Proposem un model semblant al francès, que no aplica les clàusules fins als 68 anys, amb polítiques actives per fomentar la permanència", ha reblat Escrivá. El càlcul del govern espanyol és que aquest 2021 fins a un milió de treballadors treballen en un sector amb convenis on s'inclou una clàusula de jubilació forçosa. De fet, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assegurat que l'objectiu de la reforma és que "la jubilació sigui un dret i no una obligació, com estableixen ara alguns convenis". Finalment, Escrivá ha avançat la intenció que el nou sistema de cotització per a autònoms -amb 13 trams- entri en vigor el gener del 2022 i també s'ha mostrat convençut que el dèficit pressupostari de la Seguretat Social s'eliminarà el 2023.