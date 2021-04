L'Ajuntament de Manresa posa en marxa el projecte «Escodines emprèn!»

L'Ajuntament de Manresa, mitjançant la Regidoria del Centre Històric, ha posat en marxa el projecte «Escodines emprèn!'» que plretén reactivar l'activitat econòmica a través de la reobertura de locals buits de les Escodines. El projecte vol facilitar espais per a joves emprenedors de la ciutat, millorar l'estètica del carrer Escodines, generar un nou eix com a viver d'activitats econòmiques i dinamitzar el carrer. El programa s'ha iniciat amb la rehabilitació d'un local en desús, assumida per la Regidoria del Centre Històric, i que es posa a disposició de persones que vulguin obrir un negoci a un preu molt assequible, gràcies a l'acord al qual s'ha arribat amb la propietat. L'últim negoci que hi havia hagut era una perruqueria, però el local es pot adaptar a qualsevol negoci. El local, al número 20 del carrer Escodines, fa 136 metres quadrats i s'ofereix a un lloguer mensual de 136 euros els primers dos anys i 204 euros els dos anys següents.