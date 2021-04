Seat compensarà la plantilla amb una paga de 400 euros per la «flexibilitat» en pandèmia

Seat compensarà els seus treballadors amb una paga extra de 400 euros en reconeixement a la «flexibilitat» mostrada durant la crisi de la covid-19. En un comunicat publicat ahir, el fabricant d'automòbils subratlla que la plantilla va demostrar «un gran compromís» durant la pandèmia i agraeix als empleats la seva tasca durant l'últim exercici. El complement, que s'abonarà el dia 15, compensarà l'absència de la paga extra que cada any rebien els treballadors en funció dels beneficis de l'empresa. En el conveni del 2016, direcció i sindicats van pactar que la plantilla rebria un plus en funció dels resultats del grup, però Seat va tancar el 2020 amb números vermells per la covid-19.

El president de la companyia, Wayne Griffiths, assegura que aquest 2021 serà necessària la mateixa flexibilitat per superar la restricció de semiconductors durant el primer trimestre, però es mostra optimista quant a l'evolució dels resultats. «L'objectiu del 2021 és tornar a tenir beneficis gràcies a la millor gamma de models de la nostra història i seguir compensant la feina dels professionals de l'empresa», apunta. El 2020, Seat va perdre 339 milions, una xifra que contrasta amb el benefici rècord de 445 milions registrat en l'exercici anterior.