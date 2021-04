Sobreviure a la pandèmia, Adaptar-se o morir

Em sembla extraordinària l'habilitat de l'ésser humà per adaptar-se a les grans crisis de la història. Després de llargs mesos d'incertesa i quan, gràcies al lent procés d'immunització col·lectiva, comencem a veure llum a la fi del túnel, ens adonem que el món que apareix davant dels nostres ulls ha canviat.

Totes les crisis de la història han empès la humanitat a accelerar processos que, d'altra manera, haurien trigat dècades a implementar-se. Les crisis ens obliguen a superar inèrcies i a adaptar-nos ràpidament a nous contextos.

Hem descobert la conveniència i la il·limitada oferta d'opcions d'entreteniment de les plataformes de televisió o els avantatges de la compra en línia fins i tot en el cas de productes l'elecció directa dels quals ens semblava imprescindible, com la roba o els aliments frescos.

Hem descobert avantatges molt interessants en el teletreball, que no només ens ha permès reduir les hores i costos de desplaçament, sinó que, a mitjà termini, ens ofereix la possibilitat de sortir de l'entorn urbà, i millorar la nostra qualitat de vida en un entorn més net i tranquil, gaudint de més metres quadrats i un menor cost de vida.

De sobte, vestim més casual i ens encanta. Fora corbates i donem la benvinguda a les aplicacions per a les reunions en grup o per redactar documents compartits...

Com en tota crisi, alguns dels canvis que observem seran reversibles, però molts no, per la senzilla raó que els avantatges econòmics i socials que representen superen els desavantatges a llarg termini.

Podem esperar una reducció sostinguda en la mobilitat per negocis i un augment del teletreball. Això afectarà de manera irreversible els sectors de l'hostaleria, les fires i congressos i la restauració, però també les companyies aèries, els aeroports i en general, el sector retail.

El comerç en línia continuarà augmentant la seva quota de mercat, no només en els sectors en els quals ja és molt rellevant, com l'electrònica, les operacions de banca o els viatges. El seu domini s'estendrà gradualment a la moda o l'alimentació.

El futur del retail passa per la concentració del negoci en el canal en línia, amb forta presència a les grans plataformes, que són les que al cap i a la fi concentren el flux de visites, o bé per la incorporació de models multicanal: compra a botiga, lliurament a domicili, compra online, recollida en botiga...

Els comerços han de fer compatibles els dos canals i millorar l'experiència de client en botiga amb la incorporació d'aplicacions com les que faciliten trobar qualsevol producte a la botiga, permeten el pagament sense esperes, aporten informació complementària de qualsevol producte o permeten experiències de realitat augmentada.

La pandèmia ens ha fet odiar els nostres pisos petits, antiquats i foscos i buscar espai i llum a les terrasses. Aquest fet ha potenciat els sectors de les reformes de la llar i del bricolatge així com els de la jardinera o la decoració.

La major tendència a la recerca d'experiències de proximitat ens porta a comprar més bicicletes, a buscar experiències de turisme local-rural o a comprar productes alimentaris i vins de proximitat.

Els 140.000 milions que corresponen a Espanya dels fons de reactivació econòmica de la UE no es destinaran majoritàriament a salvar l'hostaleria o el comerç. Els canvis en aquests sectors són inevitables i alguns estan condemnats a tancar, amb o sense ajudes.

La Unió Europea no vol que es llencin els diners com es va fer en l'anterior crisi amb inversions sense objectius estratègics clars, com en el Pla Zapatero, i condiciona els ajuts a projectes de reconversió industrial que facilitin la transició ecològica, la digitalització i la formació del capital humà.

La transició cap al vehicle elèctric representa una gran oportunitat per a les instal·ladores i fabricants de punts de recàrrega, ja que hi haurà diners per a aquesta transició. Els objectius de sostenibilitat i reducció de contaminació en els grans nuclis urbans són una oportunitat per a les empreses especialitzades en optimització de la despesa energètica o per a les especialitzades en energies renovables. Hi haurà subvencions i ajudes dirigides a particulars i empreses.

Tot negoci que pugui oferir projectes de reconversió cap a la nova economia sostenible o projectes que permetin l'adaptació a la digitalització i la venda online ha de començar a dissenyar els seus plans de negoci, perquè molt aviat començarà la cursa pels avals i ajuts directes. Les grans empreses ja estan en la línia de sortida. Els negocis familiars no haurien de deixar-ho per a una millor ocasió.