Bars i restaurants catalans han obert un 60% menys d'hores que a Madrid des del mes d'octubre

Amb por davant les noves restriccions que el Procicat pugui imposar a la restauració catalana la setmana vinent, el sector ha iniciat una ofensiva amb dades que parlen per si soles: els bars i restaurants de Catalunya han obert al públic 1.350 hores entre els mesos d'octubre i març passats, o sigui un 60% menys que els de Madrid. Els balanços del Gremi de Restauració de Barcelona destaquen en la seva comparativa el cas d'Andalusia, on s'han registrat menys defuncions en l'últim trimestre «sense haver ofegat la restauració».

La patronal barcelonina ha llançat un vídeo a través de les xarxes socials on qüestiona amb ironia «el discurs oficial sobre la recuperació econòmica de Catalunya» i que aquesta sigui «el motor econòmic d'Espanya». En la gravació, un cambrer prepara una taula, que finalment crema en flames fins a consumir-se, mentre una veu en off adverteix del continu tancament de negocis a la capital catalana –com va informar aquest diari–, «dinamitats per les restriccions». També relata que Catalunya és la comunitat amb més treballadors del sector afectats per un erto en sis mesos, mentre «segueix en caiguda lliure» amb 23.000 llocs de treball perduts.

Després de recents reunions amb representants del Govern, el gremi tem que continuï el «bloqueig econòmic» amb la nova ronda de restriccions previstes per al 19 d'abril. Comparades les xifres de la pandèmia i les seves restriccions en altres comunitats, el seu director, Roger Pallarols, sosté que «el balanç sanitari» de les mesures catalanes «és més que qüestionable».

Apunta que des que les comunitats autònomes gestionen la pandèmia, «la de Madrid ha sigut capaç de frenar l'hemorràgia econòmica i fins i tot crear ocupació» a base de moltes més hores d'obertura al públic, mentre que «Barcelona perd pistonada».

El gremi «nega el relat del Govern, segons el qual les restriccions servirien per reduir la xifra de defuncions». Fa poc el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va estimar que Catalunya sumaria 6.000 o 7.000 morts més si apliqués la mateixa laxitud que Madrid, recorden, però el contradiuen basant-se en el fet que «Andalusia ha plantat cara al virus» amb mesures menys dràstiques i menor saldo de víctimes.

La patronal arremet també contra la «suposada relació causal entre restauració i contagis», ja que malgrat el tancament dels negocis a les tardes i nits va arribar una tercera onada. I en el vídeo recorda que bars i restaurants, a més de generar «riquesa i ocupació» són una senya d'identitat local.