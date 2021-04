BBVA i CaixaBank inicien les negociacions per reduir les plantilles

El BBVA reunirà divendres els sindicats per començar a negociar un acomiadament col·lectiu, que afectarà els serveis centrals i la xarxa comercial de l'entitat a Espanya i l'abast de la qual encara s'ha de definir, segons van informar ahir a Efe fonts pròximes al procés. El banc va dir en una comunicació a la plantilla que l'objectiu de convocar els sindicats és explorar conjuntament fórmules que permetin minimitzar l'impacte a la plantilla. A finals del 2020, l'entitat tenia a Espanya 29.330 empleats. El BBVA va insistir en el seu moment que avaluaven totes les alternatives per reduir costos i el conseller delegat va anunciar públicament a finals de gener que preparaven un pla amb mesures que començaria a implementar-se el primer semestre de l'any.

Per la seva banda, la direcció de CaixaBank va tenir ahir la primera reunió amb els sindicats per negociar la retallada de plantilla després de la fusió amb Bankia, una reestructuració que afectarà milers d'empleats, encara que el banc no en concretarà l'abast fins a la setmana que ve, quan es detallaran les causes i la xifra d'afectats, a la reunió de dimarts, segons els sindicats. La d'ahir va ser la primera reunió després que CaixaBank anunciés a principis de mes la intenció d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu, previst a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, amb afectació a tots els centres de treball de l'entitat, així com la modificació substancial de les condicions de treball, d'acord amb l'article 41 d'aquest Estatut.