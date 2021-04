El Govern aporta 5 milions d'euros al Mobile i la Generalitat hi tindrà un pavelló

El Govern ha autoritzat el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a aportar els 5 milions d'euros anuals a la Fundació Barcelona Mobile World Capital per al Mobile World Congress (MWC) 2021, del 28 de juny a l'1 de juliol a Barcelona. El MWC és l'esdeveniment tecnològic i de negocis més important del món i genera un impacte de gairebé 500 milions d'euros i milers de llocs de treball. Tot i el degoteig de baixes a l'edició d'enguany, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que la celebració del certamen està «garantida». Budó va reconèixer que el MWC tindrà menys empreses, però va recordar que el 50% hi han confirmat l'assistència. La Generalitat hi participarà amb una nova ubicació i un nou pavelló amb una seixantena d'empreses i centres tecnològics catalans, a més del Brokerage Event per fer reunions de negocis internacionals i una zona de demostració per exposar els projectes més innovadors dins de l'estratègia digital del Govern.