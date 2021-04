L'Esclat de Sallent estudia el trasllat al local on tenia el basar

Local on hi havia hagut la secció de basar de l'Esclat de Sallent

El Grup Bon Preu, que gestiona els supermercats Bonpreu i Esclat, està acabant d'estudiar si fa obres a l'antic local de Sallent on havia tingut la secció de basar per poder donar un millor servei a la població i així poder compatibilitzar les obres amb el manteniment de l'establiment actual en funcionament.

La cadena d'alimentació va posposar la reforma de l'Esclat de Sallent, prevista del 7 de febrer al 21 de març d'aquest any i que comportava el seu tancament. Però el mes de gener associacions de veïns de la població van mostrar el seu descontent per la coincidència del tancament amb les setmanes de confinament municipal per la tercera onada de la covid-19. La inquietud es va traslladar a l'alcaldia de Sallent i l'Ajuntament va demanar a Bon Preu que l'endarrerís fins que situació estigués més normalitzada. El Grup Bon Preu va recollir la petició i va decidir ajornar el seu inici fins al 24 d'abril. Ara estudia aquesta nova possibilitat.