La multinacional suïssa Coop adquireix GM Food (Gros Mercat) per 230 milions

La multinacional suïssa Coop ha arribat a un acord per comprar GM Food –l'antiga Miquel Alimentació- per 230 milions d'euros. Segons informa aquest dimecres 'La Vanguardia', la firma oficial de l'operació es farà durant la primera quinzena de maig, a l'espera que es resolguin una sèrie de formalitats contractuals i reguladores. Consultada per l'ACN, GM Food no ha fet comentaris en relació amb l'operació.

En cas que s'acabés materialitzant, l'actual propietari de GM Food –el grup xinès Bright Food- recuperaria la inversió realitzada l'any 2015, quan va comprar el grup d'alimentació per 110 milions. Per altra banda, la suïssa Coop entraria per primera vegada al mercat espanyol i avançaria en la seva estratègia d'expansió internacional.

Coop és una cooperativa fundada l'any 1890 i amb seu central a Basilea que actualment suma 2,6 milions de socis i al voltant de 2.200 punts de venda entre supermercats, hipermercats, centres comercials i botigues especialitzades. La seva plantilla és de gairebé 91.000 treballadors i l'any 2020 va registrar una facturació de 30.200 milions de francs suïssos (vora 27.500 milions) i un benefici de més de 500 milions de francs suïssos (més de 450 milions).

L'altre grup interessat en la compra de GM Food era el grup català HD Covalco, amb seu a Granollers, que també buscava noves oportunitats per expandir-se a l'Estat.

GM Food suma actualment 70 punts de distribució majorista, sis plataformes logístiques i 815 supermercats franquiciats sota les marques Suma, Proxim i Spar. A banda, controla fins a 20 gasolineres GMOil. El grup compta amb 2.400 treballadors i genera ingressos per 1.200 milions anuals.