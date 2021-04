Els preus a Catalunya es disparen durant el mes de març i l'IPC se situa en l'1,3%

Els preus a Catalunya es van disparar durant el mes de març i van situar la variació interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) en l'1,3%, més d'un punt per sobre la taxa registrada al febrer (-0,1%) i assolint unes xifres que no es veien des de l'abril del 2019. Alhora, és la primera vegada que l'IPC creix per sobre de l'1% des de l'esclat de la pandèmia, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La forta pujada registrada aquest últim mes es deu a l'increment en el preu dels subministraments de la llar com l'aigua, el gas i l'electricitat, que es van encarir un 3,7% respecte a l'exercici anterior; i dels carburants, que van pujar de preu un 4% en termes interanuals.

Al conjunt de l'Estat, els preus es van incrementar un 1,3% al març, superant la taxa registrada el mes anterior (0%). De la mateixa manera, el creixement es deu a l'evolució en el preu dels subministraments de la llar (+4,3%) i dels carburants (+3,8%).