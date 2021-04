Sánchez anuncia 20 inversions en sectors bàsics en tres anys

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència preveu 20 inversions en sectors principals per als tres pròxims anys, amb el focus en mobilitat sostenible, habitatge, energia, modernització de l'administració pública i digitalització. Així ho va traslladar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i a la celebració de la segona reunió de la Comissió Interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència a la qual van assistir tots els membres de l'Executiu.

En concret, el pla preveu 13.200 milions per abordar una estratègia de mobilitat sostenible, segura i connectada; 6.820 milions per a la rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana; 4.315 milions per a la modernització de les administracions públiques, per reduir la seva temporalitat; 4.066 milions en un pla de digitalització de les pimes; 3.999 milions per avançar en el 5G; i 3.782 milions per a una nova política industrial i l'estratègia d'economia circular. Així mateix, es destinaran 3.593 milions en un pla de competències en digitalització; 3.400 milions aniran al sector turístic del país; 3.380 milions per al desenvolupament de la ciència i innovació i 3.165 milions per a la integració d'energies renovables.

«El Pla de Recuperació és l'oportunitat més gran per a Espanya des de la seva entrada a la UE», va recalcar Sánchez, que va assegurar que el país «no deixarà escapar l'oportunitat que es presenta amb els fons europeus, no només per abordar la urgència de la crisi, sinó també per dissenyar el model de futur del país per a la dècada vinent». A més de les inversions ja esmentades, el pla preveu 2.492 milions en una nova economia de les cures; 2.363 milions en noves polítiques públiques per a un mercat de treball «dinàmic, resilient i inclusiu»; 2.091 milions per a la preservació del litoral i recursos hídrics i 2.076 milions en un pla estratègic de formació professional. També inclou 1.642 milions per a la conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat; 1.648 milions en modernització i digitalització del sistema educatiu; 1.555 milions per al full de ruta de l'hidrogen renovable; 1.365 milions per a infraestructures elèctriques, xarxes intel·ligents i emmagatzematge; 1.069 milions per a la renovació i modernització del sistema sanitari i 500 milions per a l'estratègia nacional d'intel·ligència artificial.

Així, en total, es mobilitzaran en el període 2021-2023 inversions públiques per un import aproximat de 70.000 milions d'euros, que tindran un impacte «immediat» en l'economia i en l'ocupació aquest mateix any. El president del Govern va assenyalar que el Pla, articulat en quatre eixos, es compon de 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102, reformes, amb dos objectius fonamentals: impulsar la recuperació econòmica a curt termini i reconvertir i transformar l'economia espanyola per fer-la més competitiva i sostenible. Del conjunt del pla, es destinarà el 39% a la transició ecològica, 29% a la transformació digital, el 10,5% a educació i formació i un 7% per a R+D+i, segons va especificar Sánchez en la compareixença.

Quant a les reformes, el president va avançar algunes de les que es pretenen abordar, com la modernització del sistema de salut, la reforma del sistema elèctric, la modernització de la Justícia, la nova economia de les cures i la llei d'aigües. A més, va fer esment de la modernització de les administracions públiques, l'economia circular, la mobilitat sostenible, la ciència i l'habitatge, el sistema fiscal i la sostenibilitat de les pensions públiques. «Tenim un horitzó d'esperança extraordinària. Hi ha un pla que ja està en marxa i el tenim tot preparat per desenvolupar-los l'endemà que s'aprovi a Brussel·les», va remarcar el president. Sánchez va destacar que es tracta del pla econòmic «més ambiciós i més transcendental» de la recent història econòmica d'Espanya i la «major oportunitat» per a Espanya des de la seva entrada a la UE fa 37 anys. «Operacions com aquesta es presenten un parell de vegades en un segle i no la deixarem passar», va reiterar Sánchez, i va indicar que tindrà un impacte en el PIB de 2 punts anuals i permetrà la creació de 800.000 noves ocupacions en sis anys.