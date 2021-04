El març es va tancar amb un miler més de contractes signats al Bages

El passat mes de març es van signar al Bages 4.352 contractes, prop d'un miler més dels 3.400 registrats el mes de febrer, i gairebé 250 més que el març de l'any passat, el que suposa un increment interanual de més del 28%, gairebé el doble de l'increment mitjà català (15,5%). Dels 4.108 contractes signats el mes anterior, 643 van ser indefinits, el 15,65% del total. En l'acumulat de l'any, s'han registrat 12.467 contractes, per sota del 14.542 que s'havien signat en el primer trimestre del 2020. Les dades, facilitades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, indiquen que el mercat de treball continua per sota del de fa un any pels efectes de la pandèmia, però està recuperant el ritme en les darreres setmanes.

Del total de contractes signats des del començament de l'any a la comarca del Bages, el 14,75% són indefinits, un percentatge superior al 13,11% que es registrava l'any passat per aquestes dates.

A l'Anoia, el nombre de contractes formalitzats el mes passat va ser de 2.155, 395 dels quals, el 18,33% van ser indefinits. En aquesta comarca la tendència intermensual és negativa, ja que el febrer es va tancar amb 2.309 contractes signats, però és superior a la de fa un any, ja que llavors se'n van formalitzar 1.952. Amb tot, suposa el 10% més, per sota de la mitjana nacional. També s'ha incrementat el percentatge d'indefinits, ja que el març del 2020 aquesta xifra era del 13,52%.

La tendència al Berguedà és similar a la del Bages, ja que s'hi van registrar, aquest març, 763 contractes, pels 666 del febrer i els 647 del març de l'any passat. Dels formalitzats el mes passat, 119 eren indefinits, el 15,6%, per sobre del 13,8% del febrer però per sota del 18,24% del març del 2020. En l'acumulat de l'any, el Berguedà suma 2.069 contractes, gairebé un miler més dels que s'havien formalitzat l'any passat a les mateixes alçades de l'exercici.

Quant al Solsonès, va tancar el mes passat amb 198 noves contractacions, el 18,69% de les quals, 37, van ser indefinides. La xifra absoluta és superior també a la del mes de febrer d'enguany (157) i a la del març de l'any passat (169). També ho és el percentatge d'indefinits: 15,92% el febrer i 15,98% el març del 2020. L'Alt Urgell ha experimentat també un increment intermensual, en haver-se signat 332 contractes el mes de març d'enguany pels 268 del febrer, i també interanual, ja que el març del 2020 es va tancar amb 217 contractacions. Amb tot, la comarca ha experimentat una davallada en la contractació indefinida, ja que aquest març ha estat del 17,7%, mentre que el mes passat va ser del 22,7 i el març del 2020, del 20,7.

A la Cerdanya s'han registrat dades similars a les de l'Alt Urgell, amb 471 contractes durant el març, més que els 405 del febrer i els 312 de fa un any. Tanmateix, la modalitat d'indefinits està experimentant un retrocés, del 23,4% de l'any passat sobre el total, al 21,48% del febrer i al 17,83% d'aquest mes de març.

Finalment, al Moianès el nombre de contractes realitzats va ser, el març, de 173, prop del 13% menys dels 198 del febrer però el 33%més que el març del 2020, quan van formalitzar-se'n 130. En aquesta comarca, el nombre d'infenits sobr el total va ser, el mes passat, de 48, el 27,7%, el percentatge més elevat de tota la Catalunya central. En qualsevol cas, tots els percentatges de contractació indefinida de les comarques centrals, excepte el del Solsonès i el del Moianès, estan per sota de la mitjana catalana, que el març va ser del 18,44%.

Les dades a Catalunya

En el conjunt de Catalunya, el març es van formalitzar 198.819 contractes laborals, 36.659 indefinits i 162.160 temporals. En comparació amb el febrer, la contractació va experimentar un repunt del 15,5% (26.692 contractes més). El creixement va ser especialment destacat en el cas dels contractes indefinits (+35,1%; 9.527 més), però també entre els temporals (+11,8%; 17.165 més). La Generalitat destaca que el relaxament de les mesures restrictives per fer front a la pandèmia en aquest mes de març i la coincidència amb els dies previs a la Setmana Santa han tingut un pes molt rellevant en aquesta evolució.

Respecte d'un any abans, l'augment de la contractació ha estat del 9,3% (16.871 contractes més). També la contractació indefinida, en la comparativa interanual, creix amb més intensitat (+21,1% enfront del +6,9%, la temporal). En volum són 6.378 contractes indefinits més i 10.493 temporals més.