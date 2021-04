La multinacional suïssa Coop acorda comprar GM Food per 230 milions

La multinacional suïssa Coop ha arribat a un acord per comprar GM Food –l'antiga Miquel Alimentació- per 230 milions d'euros. Segons va informar ahir La Vanguardia, la firma oficial de l'operació es farà la primera quinzena de maig, a l'espera que es resolguin formalitats contractuals i reguladores. Consultada per l'ACN, GM Food no ha fet comentaris sobre l'operació. Si s'acaba materialitzant, l'actual propietari de GM Food –el grup xinès Bright Food- recuperaria la inversió feta el 2015, quan va comprar el grup d'alimentació per 110 milions. Per altra banda, la suïssa Coop entraria per primer cop al mercat espanyol i avançaria en la seva estratègia d'expansió internacional.

Coop és una cooperativa fundada el 1890 i amb seu central a Basilea que suma 2,6 milions de socis.