Com seria la teva vida si haguessis pres unes altres decisions?

Al llarg del dia les persones prenem una mitjana de 35.000 decisions, però només en som conscients d'una petita part. El 99,74% de les decisions les prenem de forma automàtica, raó per la qual el nombre de decisions reals que prenem es redueix a 100 al dia. De les decisions que prenem algunes són més trivials, unes altres més transcendentals, encara altres més racionals o fins i tot emocionals. Però totes elles són les que provoquen que la nostra vida es desenvolupi per un camí i ens faci aprendre com a persones.



'Els meus altres jo'

Però, alguna vegada t'has plantejat què hauria passat si en un moment determinat haguessis pres un camí diferent? Aquest és el punt de partida del nou curt realitzat per Banco Mediolanum, 'Els meus altres jo', protagonitzat per l'actor Ernesto Alterio.

L'objectiu d'aquest curt és fer-nos reflexionar sobre com una decisió pot canviar el destí de les persones. Això és el que els passa a les diferents versions de Juan, que viuen diferents versions del present segons les decisions que va prendre el Juan del passat. Tres d'ells no se senten completament realitzats, excepte l'últim Juan que apareix en escena, que va complir totes les metes que s'havia proposat: tenir una clínica pròpia, seguir practicant surf i casar-se amb la dona de la seva vida. Juan va poder complir els seus somnis perquè sempre va estar acompanyat pel seu Family Banker, nom amb què es coneixen els assessors financers de Banco Mediolanum.



No va estar sol

Encara que tots hem de prendre les decisions que forgen el nostre camí, quan els nostres estalvis hi estan implicats, el cervell de vegades juga males passades. Els biaixos cognitius o trampes del cervell ens impedeixen prendre decisions des de la raó o ens frenen a l'hora d'actuar. Per exemple, tots sabem que és important preparar-se per a la jubilació, però el biaix del present ens impedeix veure més enllà i posposem l'objectiu d'estalviar. O ens falta força de voluntat per sistematitzar l'estalvi o no posem els nostres diners a treballar.

La versió de Juan que va aconseguir totes les seves metes els diu als seus altres jo: "Tots tres vau prendre decisions importants que van afectar el vostre futur, i jo també ho vaig fer. Per sort fa temps que vaig decidir recolzar-me en una persona de confiança, que ha estat aquí i que m'ha ajudat a prendre bones decisions". Dur a terme una planificació financera ens pot ajudar en moments decisius i ens permet ampliar les possibilitats per decidir amb llibertat. Per això, una estratègia amb un professional de les finances pot ser l'empenta per passar d'imaginar una vida somiada a estar-hi un pas més a prop.

Proximitat i flexibilitat

Però podem evitar les trampes del cervell i construir el futur sabent que no estem sols. El Family Banker és més que un assessor financer, és un membre més de la família de Juan. Coneix la seva situació personal i laboral i entén els seus dubtes i reaccions emocionals. Però a més de Juan, hi ha moltes famílies que compten en el seu dia a dia amb un assessor financer que coneix les seves circumstàncies i els ajuda a planificar les seves finances perquè assoleixin les fites que es proposin. I és que, com reflecteix el curt 'Els meus altres jo', "mai és tard per començar, només cal fer el primer pas".

L'assessor financer ens pot donar la informació i planificació per prendre les millors decisions, però no hem d'oblidar que la decisió final és de cadascú. Ens ajudarà a traçar una estratègia amb uns objectius marcats en el temps, però sense renunciar a la llibertat per decidir. És per això que Banco Mediolanum ha centrat la seva estratègia en la relació estalviador-assessor perquè sigui l'eix del model d'acompanyament de l'entitat. Aquesta és la peça clau que ha convertit Banco Mediolanum en l'entitat amb els clients més satisfets de la banca espanyola, segons l'últim estudi Benchmarking elaborat per la consultora independent Stiga, i el factor que ha convertit la xarxa de Family Bankers, en líder en assessorament financer.

I com explica Banco Mediolanum a 'Els meus altres jo', el present és fruit de les decisions que prenem en el passat.



Fitxa tècnica:

Campanya: 'El meus altres jo'

Actor: Ernesto Alterio

Directora: Claudia Llosa

Director de Fotografia: Paco Femenía

Agència: SantaMarta&Astorga

Direcció Creativa: Alberto Astorga i Fernando Codina

Productora: Mamma Team

Productora Executiva: Claudia Mayer