La DO Pla de Bages fa pinya amb els restauradors per dinamitzar el sector

Les dificultats econòmiques derivades de la pandèmia ha dut als cellers i restauradors del Bages a unir esforços i crear el 'Passaport de proximitat'. Es tracta d'una targeta que els clients podran segellar quan consumeixin vins del Bages en els establiments adherits. Quan en tinguin cinc podran rebre d'obsequi una ampolla de vi de la DO Pla de Bages o una visita d'enoturisme. La iniciativa, impulsada pel Consell Regulador de la DO Pla de Bages, el Gremi d'Hostaleria i l'Fogons Gastronòmics del Bages, pretén ser el punt de partida d'una col·laboració per a promoure el producte local. "Ara que amb el confinament gairebé no ens podem moure cal apostar per allò que tenim més a prop", ha justificat el president del Consell Regulador Joan Soler.