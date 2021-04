Escrivá diu que el nou sistema de cotització dels autònoms segons ingressos reals entrarà en vigor aquesta legislatura

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest divendres en una entrevista a Telemadrid que el nou sistema de cotització dels autònoms segons els ingressos reals entrarà en funcionament "sense cap dubte" aquesta legislatura. Segons escrivà, el seu ministeri està treballant amb el sistema de la mà del Ministeri d'Hisenda, i malgrat que no hi ha "obstacles insalvables" sí que cal "una tasca preparatòria". "Estem desenvolupant un model" i això "requereix treballar conjuntament amb el Ministeri d'Hisenda perquè hi ha d'haver un encaix perfecte".

El ministre ha reivindicat les mesures que el seu executiu ha desplegat per donar suport als autònoms durant la pandèmia. Ha afirmat que avui dia el govern espanyol "està protegint amb exoneracions i prestacions específiques gairebé 400.000 autònoms aquests mesos". L'impacte de la covid a l'economia, a més, ha fet que "en aquests moments hi hagi és autònoms actius que abans de la pandèmia". Segons el ministre, "l'esquema de protecció els ha permès sobreviure" en una situació "complicada".