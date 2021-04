Jaume Caballé: «Venem pales de pàdel, però sobretot emocions»

Arxiu particular

Shooter Padel és un referent en el sector de la fabricació de pales de pàdel. El taller és a Olius (Solsonès), on de la mà d'experts artesans i tècnics del sector del pàdel produeixen unes 5.000 pales cada any. El seu segment de mercat creix cada dia gràcies a la proposta «exclusiva i diferenciada».

La fabricació artesanal és un dels valors afegits?

Volem ser els millors del món en la fabricació de pales de forma artesanal, oferint productes únics. Venem pales de pàdel, però sobretot venem emocions.

Apostem per la fabricació artesanal, això implica una alta intensitat en mà d'obra, fent un bé social al generar treball, i oferim un producte prèmium pels jugadors més exigents. Són pales de proximitat, fetes amb materials i proveïdors locals, i enfocades en la sostenibilitat. Tenim una capacitat flexible que ens permet créixer de forma ordenada i mantenint l'ADN que ens identifica. Els segments de gran volum els deixem per altres empreses que valoren la reducció de costos i prevalen la quantitat per sobre de la qualitat.

El major nombre de vendes el fan per Internet?

Aquest és el nostre objectiu, però actualment, i per la qualitat del producte, encara venem més per prescripció directe al jugador i pel boca-orella als clubs. Ens adaptem per tal de que qualsevol jugador que vulgui una pala Shooter, la pugui obtenir amb rapidesa i gaudeixi d'una immillorable experiència de compra.

El seu principal mercat és el nacional?

Sí, però som una empresa amb una gran vocació internacional i estem creixent molt en països com Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Bèlgica, Holanda i Itàlia. Aquests mercats internacionals ja son pràcticament el 50% de les nostres vendes.

Què valora el client de Shooter ?

La qualitat dels nostres productes, els acabats, el rendiment i l'eficiència que proporcionen al joc i sobretot el tracte personal que donem. Cuidem molt tots els detalls, per exemple amb un embalatge ecològic únic al mercat.

Dissenyar pales perfectes i úniques. Aquesta és la seva filosofia. Com ho fan?

Efectivament. Al ser fabricades artesanalment podem fer un control de qualitat de les matèries primeres, del procés productiu i del producte acabat. Sabem que els nostres clients son molt selectius i no ens permetem treure una pala que no sigui perfecte i superi el seu valor econòmic i les expectatives del jugador.

Shooter Padel ha anat evolucionant i ara han dissenyat una nova estratègia de creixement. Quin és aquest nou projecte?

El nostre pla estratègic es basa en augmentar la notorietat digital per donar a conèixer els nostres valors diferencials, i poder emocionar als nostres clients actuals i potencials. Això ho fem a tots els països a on tenim presència i a aquells a on volem fer arribar la nostra proposta de valor. D'altra banda, treballem en l'excel·lència en les operacions i la rigorositat financera i comptable ser una empresa ben gestionada. Els plans d'inversió se centren en millorar els productes i sobretot en la recerca i innovació de materials reciclables, l'economia circular i potenciar la sociabilitat del joc del pàdel.

Quines novetats tenen entre mans? Quines perspectives tenen per aquest 2021?

Aviat veurà la llum la nova gamma de productes Shooter Padel. Estem treballant en una nova imatge corporativa, una reorganització de les pales segons el nivell de joc, un nou disseny per tots els productes i un sistema de selecció de pala que asseguri la major eficiència per a cada jugador.

Suposo que el finançament és clau per a les empreses petites...

Gràcies a la confiança i el finançament de BBVA hem pogut assegurar les inversions necessàries per poder millorar el nostre propòsit. Estem segurs que assolirem l'èxit que hem planificat al nostre pla.

El pàdel és un esport que continua creixent?

Sí, cada dia guanya adeptes al nostre país i arreu del món. Un dels components del creixement del pàdel es l'aspecte social i relacional, a més de la part saludable de l'activitat esportiva i de l'oci a l'aire lliure, i més encara en aquests temps.