Els majoristes preveuen un Sant Jordi amb 4,2 milions de roses venudes a Catalunya, un 40% menys que el 2019

Els majoristes de Mercabarna treballen amb la previsió que a Catalunya es vendran 4,2 milions de roses per Sant Jordi, un 40% menys que el 2019. La Diada d'enguany serà "professionalitzada" perquè només els floristes tindran llicència per vendre flor al carrer en ciutats com Barcelona, que allargarà el dia de la rosa i el llibre durant tres dies.

Després d'un 2020 amb tan sols 1,2 milions de roses venudes pel confinament domiciliari, el dia del llibre i la rosa d'aquest any comença a dibuixar "poc a poc la normalitat", segons el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle. La rosa vermella tornarà a ser la protagonista d'una jornada on es preveu que el 20% de les compres siguin per Internet.

El Gremi de Floristes ha celebrat que el Sant Jordi d'enguany sigui "molt professionalitzat" i ha recomanat fer encàrrecs a les botigues abans que arribi la Diada per ajudar a esponjar la jornada.