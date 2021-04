El MWC només no es farà si ho imposa el Govern central

El director de la GSMA, John Hoffman, va afirmar ahir que el Mobile World Congress 2021 de Barcelona només es cancel·larà si ho ordena el Govern central per la situació sanitària de la covid-19, perquè les dates del 28 de juny a l'1 de juliol són «inamovibles».

En una entrevista a TV3, va dir que no saben el total d'empreses que hi han declinat participar presencialment per la pandèmia perquè la llista final encara no està tancada, i va afegir: «Volem que la gent hi participi des de tot el món, o bé en persona o bé de manera virtual». Va convenir que les restriccions nacionals a la mobilitat poden causar baixes d'última hora i que cada empresa té la seva pròpia visió sobre els protocols sanitaris i la participació en esdeveniments: «I això ho respectem». «Després tornarem a ser aquí el febrer del 2022», va recalcar, i va subratllar que el Mobile ha aprovat protocols per garantir la seguretat dels participants, com tests obligatoris cada 72 hores.

Hoffman va explicar que el congrés reunirà un màxim de 50.000 visitants, i que «en el poc cas probable que hi hagi un positiu», compten amb un protocol sanitari per posar-ho en coneixement de les autoritats. Com en les últimes edicions, la fira ocuparà tot el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona però l'organització deixarà més espais entre les empreses per mantenir la distància de seguretat, i ajustaran el pla de muntatge «fins el dia que obrin les portes». Sobre si hi haurà tests als proveïdors, va sostenir que la pandèmia no és estàtica, per la qual cosa s'obren a modificar el pla sanitari per fer-lo més segur a mesura que s'acosti el mes de juny, a partir de «les bases establertes» amb el seu soci sanitari.