UEA Turisme presenta una guia per descobrir l'Anoia

UEA Turisme, sectorial de la Unió Empresarial de l'Anoia, va presentar ahir una guia d'empreses, professionals, activitats i serveis turístics per descobrir la comarca. Sota el títol Descobreix l'Anoia – Aprofita per viure experiències a la teva comarca, els seus objectius són dinamitzar, presentar i donar visibilitat als serveis i oportunitats que ofereixen les empreses i professionals del sector turístic de la comarca. Alhora vol posar en valor el gran potencial de la comarca quant a oferta i propostes i animar els anoiencs a viure noves experiències a prop de casa, i descobrir racons, experiències, allotjaments, cellers, restaurants i activitats en plena natura. La guia es publica en format digital i està disponible als webs de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), les empreses i establiments participants, i també s'espera que ajuntaments i del Consell Comarcal la tinguin a la seva web.

Carles Carol, d'UEA Turisme i membre de la junta de la UEA, va dir que la proposta és una mostra més de «com treballa UEA Turisme amb les empreses, els professionals i els establiments turístics, fent pinya per sumar i posar en valor una comarca que té un gran potencial» i que davant la situació generada per la pandèmia «el confinament comarcal i les limitacions de mobilitat ens donen l'oportunitat per redescobrir un territori, unes propostes i uns serveis que, per tenir-los a la vora de casa, són encara més desconeguts». A més, el representant d'UEA Turisme va posar en valor la ferma aposta conjunta amb els grans impulsors del turisme comarcal com el Consell Comarcal amb Anoia Turisme i l'Ajuntament d'Igualada per fer visibles les oportunitats i ofertes turístiques que té la comarca. A la presentació també hi van participar el regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Marcé, i conseller de Turisme del Consell Comarcal, Dani Gutiérrez.