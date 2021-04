Fibracat TV, reconeguda per l'IEC per visibilitzar referents femenins

Fibracat TV, el canal de TDT en català impulsat per l'operadora de telecomunicacions Fibracat, ha rebut el reconeixement de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per la seva tasca de visibilització del talent femení i empoderament de la dona. És una menció honorífica al Premi Creu Casas de l'IEC, Dones per canviar el món. El guardó reconeix el treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d'empoderament de les dones o d'ensenyament per captar el talent femení especialment en enginyeria, telecomunicacions, etc.