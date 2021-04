Industrial Shields rep el Premi de Tecnologia 2021 en Open Source

Industrial Shields, de Sant Fruitós de Bages, ha guanyat el Premi Nacional de Tecnologia 2021 en la categoria Open Source, per la seva evolució i aportació al sector tecnològic en la quarta edició dels guardons. La gala, que va tenir lloc el 13 d'abril a Madrid, va reunir les tecnològiques capdavanteres. Més de 30 companyies del sector van ser premiades en categories com Intel·ligència Artificial, Telecomunicacions, Internet de les Coses, Indústria 4.0 i Open Source, entre d'altres. Joan F. Aubets, director de Màrqueting d'Industrial Shields, va recollir el guardó, i ha afirmat que «és un reconeixement important per a la companyia». Els clients de la companyia pertanyen a sectors diversos, com l'educatiu, la comunitat maker i l'entorn industrial.