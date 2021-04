La inversió immobiliària en súpers i hípers es multiplica per set el 2020

Els supermercats i hipermercats baten rècords l'any de la pandèmia. El 2020, la inversió en aquest tipus d'actius ha arribat a 755 milions d'euros a tot l'Estat, gairebé set cops superior als 110 milions del 2019, segons dades de la consultora immobiliària BNP Paribas Real Estate. L'increment mitjà del 10% de les vendes a l'alimentació ha impulsat l'aposta per aquests actius i anticipa unes xifres similars per al 2021. «Els súpers s'han convertit en un nou segment clau de la gamma retail», diu el responsable de Capital Markets de l'empresa, Benjamín Gómez. «El sector de l'alimentació ha crescut i això dona seguretat des del punt de vista de l'inversor», coincideix el director de Retail Investment de CBRE, Paul Santos. L'augment de vendes ha provocat «beneficis inesperats» als operadors i ha facilitat l'accés al finançament als inversors. De mitjana, les vendes a l'alimentació han crescut el 10% el 2020, impulsades pel confinament i les restriccions. La cadena de súpers Veritas, amb 77 locals a l'Estat, ha tancat l'any amb un augment de la facturació del 10% i ha obert cinc noves botigues. Per la seva banda, el grup Bon Preu ha tancat l'any amb una facturació de 1.625 milions, un creixement del 9% respecte a l'exercici anterior. L'augment s'enfila encara més en el negoci de l'alimentació, amb un augment del 20%. L'any passat, el grup va obrir set nous establiments i va sumar 133 súpers 55 hípers Esclat i 55 benzineres Esclatoil.