Els majoristes preveuen un Sant Jordi amb 4,2 milions de roses

Els majoristes de Mercabarna treballen amb la previsió que a Catalunya es vendran 4,2 milions de roses per Sant Jordi, un 40% menys que el 2019. La diada d'enguany serà «professionalitzada» perquè només els floristes tindran llicència per vendre flor al carrer en ciutats com Barcelona, que allargarà el dia de la rosa i el llibre t tres dies. Després d'un 2020 amb tan sols 1,2 milions de roses venudes pel confinament domiciliari, el dia del llibre i la rosa d'aquest any comença a dibuixar «a poc a poc la normalitat», segons el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle. La rosa vermella tornarà a ser la protagonista d'una jornada en què es preveu que el 20% de les compres siguin per Internet.

El 2019 es va assolir la xifra de 7 milions d'unitats, una dada «molt bona» i que fa que la previsió de caiguda sigui més accentuada, va apuntar Batlle en la roda de premsa de presentació de la campanya feta a Mercabarna-flor. La principal raó que explica el descens del 40% de les vendes en comparació d'un Sant Jordi prepandèmic és que els únics que podran vendre roses als carrers a la majoria de municipis seran els floristes, que no podran absorbir tota la demanda per les limitacions d'espai comercial, de magatzem i logístiques que tenen els negocis.

D'altra banda, el teletreball complica que les empreses regalin roses als empleats. Tant majoristes com floristes esperen un augment important de les vendes per Internet, que suposaran el 20% del total. El Gremi de Floristes de Catalunya va celebrar que el Sant Jordi d'enguany sigui «molt professionalitzat» però va alertar que hi ha molt poques reserves fetes fins ara. El seu president, Joan Guillen, va animar els ciutadans a anticipar les compres per ajudar a la planificació de les botigues i evitar aglomeracions a les parades.

«El 2021 és un any diferent en què només els professionals podran ser al carrer. El 2022 haurem de dibuixar el millor Sant Jordi que puguem fins a arribar a la normalitat el 2023», va dir el president dels floristes, que va demanar que de cara al futur es restringeixi «l'intrusisme» durant el dia de la rosa i el llibre. Enguany, l'organització ha creat el portal somfloristes.cat per compartir les ubicacions i productes de les floristeries i facilitar el comerç de proximitat.

Per orígens, la previsió és que el 62% provinguin de Colòmbia, el 23% d'Holanda i el 12% d'l'Equador. La rosa catalana quedarà en només el 3% de les vendes, una xifra «residual» que s'explica per la caiguda de productors i la falta de relleu generacional, va dir Batlle. Quant als preus, tot indica que majoristes i floristes hauran de pagar un 10% més per les flors, ja que hi haurà problemes per abastir-se de la rosa més sol·licitada, la Freedom. Segons Batlle, aquestes dificultats s'expliquen per les condicions climàtiques dels últims dos mesos a Colombià i Equador –amb moltes pluges- que no han afavorit la producció i hi ha pocs vols regulars per transportar-les per la crisi de la covid. El client final no notarà l'augment de preus, ja que l'assumirà el florista i el majorista.