Bitcoin i euro digital, David contra Goliat?

La irrupció del món digital en el nostre dia a dia ha superat el previsible. El teletreball s'ha generalitzat i consolidat en un temps rècord; l'educació en línia ha agafat protagonisme davant de l'ensenyament presencial en un sol curs; les compres per internet ja superen el comerç tradicional, i l'entreteniment a través de plataformes i videojocs ha convertit el saló de casa en el principal espai d'oci familiar gairebé sense adonar-nos-en. En menys d'un any, hem passat d'haver de desplaçar-nos per fer-ho gairebé tot a poder fer cadascuna d'aquestes activitats des del sofà de casa.

Aquesta ràpida i massiva generalització del món digital té una altra conseqüència, l'abandó de l'ús de diners en efectiu a favor de mitjans de pagament electrònic, ja que sense la necessitat de contactar entre les parts l'ús de monedes i bitllets deixa de tenir sentit. No és estrany que, aprofitant el soroll que ha fet bitcoin i la paraula màgica de blockchain, algunes empreses tecnològiques hagin vist en les monedes digitals una via de negoci mitjançant el desenvolupament de monedes digitals privades que permetin fer transaccions electròniques sense necessitat de recórrer a les monedes «tradicionals».

Fins ara, el monopoli de la creació i posada en circulació de monedes el tenen els bancs centrals dels diferents països, els que controlen i regulen el mercat de divises mundial. Tanmateix, és evident que comencen a sentir-se amenaçats per la ràpida digitalització de la societat, atès que alguns ja estan treballant en futures divises digitals públiques. La Xina és el país més avançat en aquesta matèria i té previst posar en circulació el iuan «digital» el 2022.

En la mateixa línia, el Banc Central Europeu (BCE) acaba d'anunciar que també està treballant per llançar un euro «digital», d'aquí a quatre anys, que permeti als ciutadans europeus utilitzar una moneda sobirana en les seves transaccions electròniques. D'entrada, l'euro «digital» serà una moneda de curs legal, avalada pel BCE i amb el mateix valor que l'euro «físic». Segurament, els ciutadans no notaran diferències entre utilitzar una moneda o l'altra, però la veritat és que amb l'euro «digital» podran accedir directament al BCE per aconseguir diners sense necessitat d'acudir a les entitats bancàries, cosa que, evidentment, no els fa gaire gràcia.

Pagaments entre parts

Per tant, no es tractarà d'un mitjà de pagament electrònic, com poden ser les targetes o les plataformes de pagament, sinó que es tractarà pròpiament de pagament digital de curs legal que es podrà utilitzar directament en els pagaments electrònics entre les parts. D'aquesta manera, el BCE, i la resta de bancs centrals que facin el mateix, pretenen mantenir el control sobre la massa monetària dels seus respectius territoris per tal d'impedir que el sistema monetari acabi en mans dels gegants tecnològics i les seves monedes privades sense amb prou feines regulació.

Els bancs centrals, favorits

És evident que els bancs centrals parteixen com a favorits en aquesta disputa pel control del sistema monetari, no només per la seva situació de privilegi sinó perquè disposen a més del suport de governs i òrgans reguladors, els quals no estan disposats a cedir ni un mil·límetre en un element clau per a la política econòmica de cada país. Per ara, no sembla que les monedes digitals o les propostes de monedes digitals privades, com Lliura de Facebook, hagin de desestabilitzar a curt o mitjà termini el mercat de divises, ni a convertir-se en mitjans de pagament alternatius massius, ja que es tracta d'una lluita tan desigual com la de David contra Goliat.

Capacitat d'innovació

Però, de la mateixa manera que el pastor va aconseguir fer caure el gegant amb una fona, tampoc és desgavellat pensar que les empreses tecnològiques podran aconseguir-ho algun dia, sobretot tenint en compte la seva capacitat d'innovació i la rapidesa amb què s'estan portant a terme els canvis en l'entorn digital.