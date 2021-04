El PIB de la Xina creix el primer trimestre de l'any el 18,3% interanual

El producte interior brut (PIB) de la Xina va créixer el 18,3% interanual el primer trimestre del 2021, segons va informar l'Oficina Nacional d'Estadística (ONE). Encara que la xifra és lleugerament infLa construccerior a la pronosticada pels analistes, que apuntaven a un 19%, es tracta de l'increment registrat més elevat des de fa almenys tres dècades, quan es van començar a mesurar les dades trimestrals.

La puja es deu sobretot a l'efecte de base, ja que el mateix període del 2020 va estar marcat pels primers compassos de la pandèmia, cosa que va portar a la paralització de l'economia nacional i a la consegüent caiguda (la primera en quatre dècades) del 6,8%. El trimestre anterior, l'últim del 2020, el PIB de la potència asiàtica havia crescut el 6,5% interanual, que va fer pujar la mitjana anual, que va acabar sent del 2,3% en el còmput de l'any, l'única gran economia que va experimentar un increment l'exercici passat.

En la divisió per sectors, el secundari va ser el que va créixer més el primer quart de l'any, amb el 24,4% interanual, mentre que el terciari va pujar el 15,6%, i el primari va avançar el 8,1% interanual en el mateix període.

Segons l'ONE, la puja rècord del PIB xinès va ser per factors com «el baix efecte de base de l'any anterior i l'increment de dies laborals en l'Any Nou Xinès», el principal període vacacional al país, trastocat enguany per diversos rebrots del coronavirus. Els analistes també apunten a altres factors com més demanda nacional i internacional, així com el suport continu del Govern xinès als negocis.