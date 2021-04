La FNAC, obligada a vendre a 124 euros mòbils que costen 699 per un «error tipogràfic»

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat una demanda presentada per FNAC per un «error tipogràfic» que obliga l'empresa a entregar el preu ofert al seu web, 124,90 euros per als seus socis i 139,90 euros per al públic en general, uns mòbils Huawei amb un preu de 699,90 euros. FNAC va presentar una demanda contra un laude de la Junta Arbitral Nacional de Consum a un associat de la Unió de Consumidors de el País Valencià que establia que la mercantil havia d'entregar als reclamants el model de telèfon mòbil pel preu ofert a la seva web.

La Unió de Consumidors, en representació dels seus afectats, s'ha anat oposant a cada una de les demandes d'anul·lació presentades per FNAC, i ha reclamat el compliment dels laudes dictats per la Junta Arbitral Nacional de Consum, i ha obtingut la primera sentència favorable a l'associat, segons ha informat l'organització de consumidors.

El 27 d'octubre del 2019 FNAC va posar a la venda en la seva pàgina web un terminal de la marca HUAWEI P30 per un import de 124,90 euros per als seus socis i de 139,90 per al públic en general, que van ser adquirits per internet pels reclamants, però posteriorment, i després d'una primera confirmació de compra, els van cancel·lar la comanda al·legant un error en la indicació del preu de venda del terminal, ja que el seu preu era de 699,90 euros.

Durant el període de temps que es va mantenir a la venda el terminal de mòbil a aquest preu es van fer 12.911 comandes «online», que van ser cancel·lades per FNAC. Alguns consumidors, en vista a aquesta decisió, van reclamar a l'establiment l'entrega de la comanda al preu ofert en la seva pàgina web i posteriorment, en no obtenir una resposta satisfactòria, van sol·licitar un arbitratge de consum.