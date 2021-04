Avalis concedeix garanties a pimes i autònoms per 36 milions d'euros de gener a març

Avalis de Catalunya va concedir garanties a pimes i autònoms per 36 milions d'euros durant el primer trimestre, un 17% més respecte al mateix període de l'exercici anterior. Per altra banda, la societat va multiplicar per 2,5 el nombre d'operacions respecte a l'any passat, assolint-ne 727, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns.

El grup atribueix el creixement a la demanda que ha generat la línia extraordinària de liquiditat de 300 MEUR que va impulsar la Generalitat l'1 d'abril passat arran de la crisi de la covid-19. Segons el conseller delegat d'Avalis, Josep Lores, l'entitat ha prioritzat les operacions d'inversió «que puguin generar llocs de treball relacionats amb la sostenibilitat i la digitalització».