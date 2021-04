La creació d'empreses a Catalunya creix el primer trimestre l'11,9% interanual

El nombre d'empreses a Catalunya torna a créixer després de la caiguda en l'activitat el primer semestre del 2020, marcat per la pandèmia. El primer trimestre d'enguany, a Catalunya es van constituir 5.259 societats mercantils, l'11,9% més respecte al mateix període del 2019, segons les últimes dades, publicades ahir pel Col·legi de Registradors. És la segona comunitat on més empreses es van crear, superada només per Madrid, amb 6.281 noves societats. Entre gener i març, al conjunt de l'Estat van sorgir 27.855 companyies, el 15,6% més en comparació del primer trimestre de l'any passat. Tan sols al març, la constitució d'empreses a Catalunya i a tot l'Estat es va disparar. El març, a Catalunya es van crear 2.015 societats, el 9,6% més respecte al mateix mes del 2019 –un any abans de la pandèmia- i el 69,9% més respecte del març al 2020, just quan es va declarar l'estat d'alarma.

En paral·lel, també van augmentar les ampliacions de capital. A Catalunya se'n van registrar 640 al març, el 7,4% més en comparació del 2019 i el 34,7% respecte al 2020. Al conjunt de l'Estat les xifres són similars, amb 3.018 ampliacions registrades al març, el 6,1% més respecte a fa dos anys i el 40,6% més en termes interanuals. Amb tot, els concursos de creditors també van registrar un important repunt. Primer l'estat d'alarma, que ho va aturar tot, i perquè la crisi de la covid-19 ha deixat tocades un gran nombre d'empreses.