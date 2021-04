Familiars i amics acomiaden a la Seu el pastisser manresà Artur Blaya

La Seu de Manresa va acollir ahir al matí el comiat religiós d'Artur Blaya Boet, el molt conegut pastisser manresà, que va morir dijous passat als 80 anys. La basílica es va pràcticament omplir (amb l'aforament que permet les mesures anticovid) de l'extensa família del finat, i també d'amics i representants municipals, com l'alcalde, Marc Aloy, i el regidor d'Hisenda i exalcalde, Valentí Junyent. La missa va ser oficiada per mossèn Estanislau Corrons per desig exprés de la família. Corrons, que tenia cert vincle d'amistat amb Artur Blaya, en va destacar la bonhomia i l'esperit de treball i de servei del finat. També van intervenir els tres nets d'Artur Blaya, que en van dibuixar un emotiu perfil íntim. Representants dels Armats, dels quals Blaya va ser durant anys el seu governador, també van voler-lo acomiadar amb unes sentides paraules.