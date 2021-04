En marxa un programa per formar 12.500 empleats en ERTO

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un programa de formació perquè un mínim de 12.500 treballadors afectats per un ERTO i aturats puguin reincorporar-se al mercat de treball en altres sectors. Aquesta iniciativa està dotada amb 25 milions d'euros que es gestionaran a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC). La conselleria que dirigeix Chakir El Homrani reservarà un màxim del 30% de les places per a persones en situació d'atur. El pressupost es repartirà en 7,32 milions per subvencionar les actuacions d'orientació i 17,68 milions per a formació. La iniciativa forma part del paquet d'ajuts de 618 milions del Govern pel primer trimestre de l'any.