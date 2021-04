La pandèmia dispara els beneficis de Mercadona fins als 727 milions, un 17% més que el 2019

Mercadona ha guanyat 727 milions d'euros durant el 2020, un 17% més que el 2019 en un any marcat per l'esclat de la pandèmia de covid-19. La cadena de supermercats va facturar una xifra rècord de 26.932 milions d'euros, cosa que representa un 5,5% de vendes més que el 2019, quan la facturació va ser de 25.500 milions d'euros. Així ho ha dit el president de la companyia, Juan Roig, en una roda de premsa aquest dimarts des de Paterna (València). Els reforços de plantilla han fet que l'empresa hagi tancat l'exercici amb 95.000 treballadors i amb una previsió de contractar-ne 1.600 més aquest 2021. Roig ha destacat que els seus empleats "s'han deixat la pell" i ha recordat que l'empresa ha pagat 366 milions en primes per objectius.

Durant el 2020, s'ha alentit el pla de "brutal transformació" de l'empresa que ja té 1.641 botigues, després d'haver-ne obert 70, tancat 65 i reformat 152 més. L'empresa ha invertit 1.500 milions d'euros, menys que l'any anterior que es va tancar amb 2.200 milions invertits. Del total, 1.130 milions s'han destinat a les obertures de botigues, a consolidar l'aposta per Frescos Global i la implantació de la secció 'A punt per a menjar', que va reprendre l'activitat a l'octubre després d'haver estat sis mesos clausurada. La companyia ha continuat creixent a Portugal on ara ja té 1700 treballadors, 20 botigues -el doble que l'any anterior- i on factura 186 milions d'euros.

La segona partida en inversió ha sigut la dels centres logístics amb 225 milions i la de la transformació digital amb 145 milions d'euros.

La pandèmia ha fet que les vendes del canal online es dupliquessin, però encara només representen l'1% de la facturació, segons el president de Mercadona, que ha remarcat que han aconseguit que les compres per Internet siguin rendibles per la companyia. Un altre canvi detectat durant aquest exercici és que els clients van a comprar amb menor freqüència, amb un 16% menys de tiquets emesos, però adquireixen més productes de cop, ja que el preu de la compra mitjana ha pujat un 26%, fins als 29 euros.

Mercadona va acabar l'any amb una quota de mercat a l'Estat del 26,4%, mig punt menys que l'any anterior, una davallada que Roig ha atribuït a la falta de turistes i a la bona feina dels competidors, entre els quals ha assenyalat els supermercats regionals que "saben adaptar-se a l'entorn", les multinacionals amb "una cartera de proveïdors de tota Europa" així com les botigues petites que "saben gestionar millor els frescos". La riquesa que genera la cadena representa el 2,2% del PIB de l'Estat.

En un any "atípic" com el 2020, Roig ha tret pit tot assegurant que s'ha assolit "la millor gestió de la història" de la companyia. Tot i les "incerteses" sobre com evolucionarà l'economia espanyola, el màxim accionista de l'empresa ha previst que les vendes tornaran a créixer un 2,7% arribant als 27.850 milions d'euros. En canvi, el gegant de l'alimentació calcula que el benefici es reduirà fins als 700 milions.

Per aquest exercici, la principal línia d'actuació de Mercadona ha de ser la de millorar la qualitat dels productes sobretot la fruita, la verdura i el peix fresc. Roig ha reconegut que "als productes Hacendado els falta la qualitat que el client requereix" i ha assegurat que "d'aquí a 2 anys" els clients notarien el resultat dels canvis que estan introduint. En aquest sentit, ha dit que "Mercadona no entrarà en una guerra de preus" i tampoc "farà ofertes". "De guerra, en farem una altra, la de qualitat. Aquest és el nostre problema, no el preu", ha reblat.

D'altra banda, ha descartat que Mercadona opti a fons europeus, que a parer seu s'han de destinar als sectors que més han patit. "Amb la covid a alguns els hi va sortir creu i a nosaltres cara", ha dit. Mercadona no demanarà ajuts perquè "volem continuar endavant amb els nostres mitjans, sent àgils i fent inversions", ha dit.