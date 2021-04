Autònoms Pimec renova els seus òrgans de govern

Autònoms Pimec ha renovat els seus òrgans de govern en el marc de l'assemblea general que va celebrar dilluns. La nova presidenta, Elisabet Bach, es va mostrar «amb molta il·lusió» davant la nova etapa i «orgullosa de comptar amb un equip plural, com ho és el col·lectiu de persones autònomes». Bach va assegurar que «el col·lectiu inclou una diversitat de perfils, activitats i realitats que cal tenir en compte; farem escoltar les seves veus i posarem en valor la seva tasca per representar-los i defensar els seus interessos».

També es van aprovar els nomenaments dels vicepresidents: Joan Vila (Catalunya Central), Carlos Berruezo, Josep Burgas (Girona) i Laura Sánchez (Lleida), així com els dels vocals: Jenny Alayó, Joan Antoni Caballol (Terres de l'Ebre), Jordi del Cacho, Àlex Goñi, Juan José Sánchez-Villalobos, Rocío Gutiérrez, Teresa Montserrat, Xavier Pujol, Raúl Rodríguez i Cristina Bundó (Tarragona).

Bach va celebrar que, finalment, el Govern central hagi optat per donar la possibilitat que les comunitats autònomes puguin ampliar el nombre d'activitats dels autònoms, és a dir, de CNAE (codi numèric per classificar les activitats econòmiques), que podran acollir-se al paquet d'ajuts directes de 7.000 milions d'euros inclosos al Reial Decret-Llei 5/2021, una proposta feta insistentment per Pimec.

D'altra banda, Bach va demanar al Govern de la Generalitat que mobilitzi ràpidament una porció dels 993 milions d'euros que arribaran a Catalunya amb aquest objectiu, en favor del col·lectiu d'autònoms, i que, si cal, els augmenti per intentar respondre a les seves necessitats actuals.