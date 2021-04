BBVA confia que la venda de la filial dels EUA li permetrà afrontar més reducció de costos

BBVA va celebrar ahir la Junta General d'Accionistes per mitjans telemàtics per les circumstàncies derivades de la pandèmia. El president de l'entitat, Carlos Torres Vila, va analitzar els reptes futurs, lligats a la digitalització i, sobretot, al canvi climàtic. A més, Torres confia que la decisió de vendre el negoci dels Estats Units li permetrà col·locar-se en una posició de fortalesa «excepcional» i li proporcionarà una enorme opcionalitat estratègica, ja que podrà fer servir el capital addicional per créixer de manera rendible i afrontar la retallada de costos.

També va qualificar la transacció d'«històrica» i va assegurar que han fet aflorar valor per als accionistes i va considerar que podrà augmentar la remuneració als accionistes. Unint els dividends pagats a l'evolució de l'acció, el president de BBVA va assegurar que ha estat l'entitat a l'Estat amb el millor retorn per a l'accionista els darrers dos anys. D'altra banda, el president va considerar que el pla de recuperació europeu Next Generation EU tindrà un impacte limitat el 2021, però ajudarà a sortir reforçats de la crisi. «És una oportunitat històrica per a Europa, per a Espanya, per impulsar no només la recuperació sinó la modernització de l'economia i la societat», va explicar. Segons el seu parer, la iniciativa privada serà fonamental per aconseguir un efecte multiplicador dels fons. «En particular, els bancs podem aprofitar la nostra capil·laritat, proporcionar assessorament, analitzar els projectes, canalitzar-los i, en el camí, amplificar-los amb finançament», va subratllar.