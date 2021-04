Caixabank planteja fer la retallada més gran d'ocupació a Espanya des de l'any1999

La retallada d'ocupació anunciada ahir per la direcció de CaixaBank amb la qual pretén reduir la plantilla en 8.291 persones, el 18,67% del total d'empleats del banc, és el més gran a Espanya des de fa més de vint anys, només darrere del de Telefònica el 1999.

CaixaBank va qualificar de «necessari» l' Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per les duplicitats de la fusió i el va justificar per «motius productius i organitzatius, per les duplicitats i sinergies derivades de la fusió» amb Bankia, i de les «circumstàncies» actuals del mercat. En un comunicat, l'entitat va assegurar que «després d'una detallada anàlisi de les necessitats de la xarxa comercial i dels serveis corporatius ha arribat a la conclusió que és necessari posar en marxa un ERO per 8.291 contractes». La direcció va explicar que la voluntarietat serà el «criteri preferent», encara que «sempre tenint com a límit màxim el contingent d'excedent identificat a cada territori o àrea funcional i establint mesures que evitin el desequilibri generacional». Per això va explicar que «es planteja que el percentatge de persones treballadores majors de 50 anys que s'adscriguin voluntàriament al pla de baixes no podrà superar el 50% del total de sortides», tal com també van explicar els sindicats.

Després del criteri de la voluntarietat, CaixaBank aplicarà en segon lloc el de la meritocràcia, tot això per vetllar per l'»equilibri generacional» a la plantilla. L'entitat també va plantejar una proposta d'indemnització per a les extincions de contracte i va traslladar el compromís de l'entitat «amb un pla de recol·locació i acompanyament de totes les persones afectades per facilitar la seva incorporació i adaptació a un nou lloc de treball, que serà absolutament diferencial i del que es donarà més detall en properes reunions», ha precisat. D'altra banda, el banc va presentar una proposta de canvis en les condicions laborals «per avançar cap a un marc de condicions sostenible i unificat, independentment de l'entitat de procedència de cada empleat», assegura.

Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT van trobar «salvatge» l'ERO i no descarten mobilitzacions. En particular, els sindicats de l'entitat es van mostrar indignats per la pretensió del banc que els majors de 50 anys no puguin superar el 50 % d'adhesions a l'ERO. En anteriors processos «el 90% de les adhesions a l'ERO es cobrien amb jubilacions anticipades», va subratllar el secretari general de CCOO a CaixaBank, Ricard Ruiz, que considera la posició del banc una «falta de respecte» a la plantilla i «una burla». Així mateix, el responsable del sindicat financer d'UGT estatal, Victoriano Miravete, va explicar a Efe que l'ajust plantejat pel banc és «inassumible» i deixa «poc marge» a la negociació, ja que UGT rebutja de pla qüestions com que la meitat dels afectats per l'ERO, unes 4.000 persones, hagin de ser forçosament menors de 50 anys. Els sindicats esperen que, d'entrada, la direcció de CaixaBank renunciï a fixar al 50 % la presència en l'ERO de majors de 50 anys, i que rebaixi tant l'abast de l'ERO com moltes altres pretensions per donar lloc a algun tipus de diàleg. També es plantegen fer contactes amb els dos primers accionistes del nou banc, Criteria, que té el 30 %, i l'Estat, que en controla el 16 % a través del FROB.

El Govern espanyol va defensar ahir el paper de les fusions bancàries com a mesura per evitar més pèrdua d'ocupació al sector. «Si no s'haguessin produït, estaríem parlant d'unes retallades molt superiors», va comentar la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en ser preguntada per l'ERO. Montero va subratllar que «sempre és una mala notícia que es produeixin aquestes situacions, perquè això vol dir que es perden llocs de treball».

Pel que fa al Govern, considera «preocupant» l'ERO de CaixaBank i va avisar que estarà «a sobre» de les decisions que es prenguin. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir que l'ERO que CaixaBank ha plantejat és «preocupant». A la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, Budó va dir que de moment volen esperar a tenir més informació per poder fer «una valoració exhaustiva» de la situació.