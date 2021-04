El contracte entre la CE i Pfizer marca un preu de 15,50 euros per dosi de la vacuna contra la covid-19

El contracte entre la Comissió Europea i Pfizer/BioNtech per la compra de vacunes contra la covid-19 marca un preu per dosi de 15,50 euros, segons ha informat 'La Vanguardia'. El contracte es refereix a la compra per part de la CE de 200 milions de dosis, amb opció a compra de 100 milions més.

Els primers 100 milions de dosis tenien un preu de 17,50 per dosi, mentre que dels 101 als 200 milions la tarifa baixa a 13,50. Segons el document, això suposa un preu de 15,50 euros més impostos per als primers 200 milions de dosis. A més, si la CE ordenava 100 milions més en els tres primers mesos després de rebre l'autorització es mantindrien els 15,50 euros. El text també eximeix la companyia de responsabilitats per danys a tercers.