Mercadona crea 5.000 llocs de treball i factura fins a 26.932 milions d'euros

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda en línia, va augmentar el 2020 les vendes consolidades a superfície constant el 5,5%, fins als 26.932 milions d'euros, dels quals 186 milions corresponen a les vendes de les 20 botigues a Portugal. La companyia, a més, va obtenir un benefici net de 727 milions d'euros, el 17% més, després d'haver compartit amb la plantilla 409 milions d'euros en concepte de primes per objectius i 364 milions d'euros, el 29% més, amb la societat en concepte d'impostos.

Els resultats són un «clar indicador de la determinació» amb què Mercadona du a terme la «brutal transformació» per impulsar un model d'empresa «més digital, productiva i sostenible», segons fonts de l'empresa. Per a això, i per accelerar el «canvi decisiu», Mercadona va fer una inversió de més de 1.500 milions d'euros el 2020, un esforç amb càrrec als recursos propis, emmarcat en el pla estratègic 2018-2023. Així, Mercadona va acabar l'any amb 1.641 supermercats. També va mantenir el procés de renovació de la xarxa de supermercats i va acabar l'any amb 1.000 supermercats adaptats al Nou Model de Botiga Eficient, després de reformar 152 botigues. L'esforç també s'ha materialitzat en la creació de 5.000 llocs de treball estables i de qualitat, 4.200 a Espanya i 800 a Portugal, fins a finalitzar amb una plantilla de 95.000 persones, 93.300 a Espanya i 1.700 a Portugal.