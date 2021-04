Quatre de cada deu treballadors a Catalunya el 2020 va trobar la feina pels contactes

Quatre de cada deu treballadors recol·locats a Catalunya el 2020 va trobar la feina per la xarxa de contactes, segons un estudi de la consultora LHH del Grup Adecco. La xifra va ser del 42%, dos punts més que el 2019, lluny d'altres comunitats autònomes com La Rioja (80%), les Illes Balears (77%) i les Canàries (67%), però per sobre de Navarra (13%), Castella-la Manxa (25%) i el País Basc (35%). En un any marcat per la covid-19, la consultora LHH assegura que les ofertes de feina del mercat obert es van reduir fins a un 70% els mesos més durs de l'estat d'alarma, però en canvi van créixer fins al 5,5% les ofertes del mercat ocult, que són les vacants que les empreses no fan públiques. «La millor manera per accedir al mercat ocult és la xarxa de contactes o el networking», apunta la directora d'Operacions d'LHH, Natalia March. «Però en un any en què les reunions presencials s'han reduït dràsticament, mantenir la xarxa de contactes requereix molta proactivitat i ús de les eines digitals per no quedar despenjat», ha reconegut March. «No hem pogut aprofitar els cafès, àpats o trobades, però en canvi hem pogut assistir a més reunions en pandèmia, ja que gran part han estat virtuals», assenyala la directora d'Operacions de LHH.