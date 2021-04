SEAT i altres empreses dels voltants de Manresa reclamen personal

Les ofertes de treball a Manresa d'aquesta setmana suposen interessants oportunitats per entrar a treballar a SEAT. Si ets enginyer o disposes d'experiència i formació comercial, algunes de les següents vacants t'interessaran. Consulta tots els llocs als quals pots optar ara mateix i inscriu-te en el que més s'ajusti amb el teu perfil professional.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a Iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball.

Logística i magatzem

GRUP IMAN SELECCIONA:

MOSSO/A MAGATZEM AMB CARRETÓ per Esparreguera

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Seleccionem mosso/a de magatzem amb carretó per a empresa del sector de l'alimentació ubicada a Esparreguera.

Inscripcions i més informació a oferta de MOSSO / A MAGATZEM AMB CARRETÓ a Esparreguera.

Enginyeria

SEAT SELECCIONA:

QA Analyst (Baixa Paternitat) per Martorell

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Responsabilitats:

- Avaluar els riscos del projecte, escalant els punts necessaris i proposant activament possibles solucions.

- Definició, planificació i execució de campanyes de test d'usuaris en la fase de desenvolupament i de llançament.

- Coordinació i seguiment de les incidències de SW durant tota la vida del projecte.

- Definir els requeriments de qualitat per a les fases de desenvolupament de producte basats en UX, funcionals, no funcionals i focalitzat en les lessons learned d'incidències.

- Preparar, col·laborar i participar en reunions dels gremis electrònics de la companyia.

- Col·laborar de forma activa amb els equips de desenvolupament tècnic i influir en la qualitat del producte des del seu inici.

- Contribuir a la creació d'entorn innovador, col·laborant amb terceres parts, promovent el saber fer de la digitalització i ajudant a prioritzar les decisions.

Inscripcions i més informació a oferta de QA Analyst (Baixa Paternitat) a Martorell.

Compres, vendes i telemarketing

SEAT SELECCIONA:

Purchaser - Compres exteriors per a Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Dins el departament de compres, estem en recerca d'una persona que tingui experiència gestionant la compra de materials/serveis, d'acord amb els criteris establerts i que es regirà pels procediments del Consorci VW, garantint de forma permanent la millora dels costos.

Inscripcions i més informació a oferta de purchaser - Compres exteriors a Martorell.

Purchaser - Compres interiors per a Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Dins el departament de compres, estem en recerca d'una persona que tingui experiència amb les següents responsabilitats:

- Gestionar la compra de materials assignats, d'acord amb els criteris establerts i en el marc dels procediments de el Consorci VW.

- Efectuar i analitzar prospeccions de mercat, tant a nivell nacional com internacional, i les seves evolucions per establir negociacions adequades amb els seus proveïdors, garantint l'emplenament d'objectius compromesos a budget.

- Sol·licitar, analitzar i gestionar les ofertes de proveïdors assignats i proposar el seu concurs a Global o Forward Sourcing a la seva Local Purchasing Team.

- Investigar i proposar noves fonts proveïdores per a Seat i per al Consorci VW per optimitzar la qualitat, el servei i preu de les seves compres.

- Desenvolupar i gestionar plans de negoci (Bussines Pla) amb els proveïdors per assolir els objectius de reducció de costos establerts.

- Coordinar el procés de KVP a proveïdors per buscar reduccions contínues de costos.

- Participar en el procés de Forward Sourcing per establir l'estratègia a seguir per al compliment dels objectius sobre peces noves, en cost de peces i inversions, així com en qualitat i serveis fixats prèviament en PSK.

- Interactuar com a interlocutor entre firmes proveïdores assignades i els diferents departaments de Seat, per reclamacions.

- Gestionar el termini de lliurament de mostres per a peces noves.

- Coordinar amb la resta d'àrees Seat i amb el grup VW les assignacions del seu àmbit de responsabilitat, considerats estratègics per a la companyia.

Inscripcions i més informació a oferta de purchaser - Compres interiors a Martorell.

Informàtica i telecomunicacions

Inforber SELECCIONA:

Tècnic junior d'informàtica per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Es necessita técnic en informàtica amb bon caràcter per atendre al públic i fer reparació d'ordinadors de particulars.

Inscripcions i més informació a oferta de Tecnic júnior d'informàtica a Manresa.

Altres oficis i professions

GRUP IMAN SELECCIONA:

Oficial Manteniment Industrial per Sallent

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

A Iman Temporing Manresa busquem un/a oficial de manteniment industrial per a important empresa ubicada a Sallent.

Funcions:

-Manteniment preventiu i correctiu de les línies de producció i instal·lacions.

-Manteniment elèctric, de fontaneria i canalització.

Inscripcions i més informació a oferta d'Oficial Manteniment Industrial a Sallent.

CATALANA DE TREBALL SELECCIONA:

Conserges per a Manresa

- 2 vacants.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Conserge a Manresa.

BARNA LABOR SELECCIONA:

MAR21-071 Operària-o Soldadura Circuits (Martorell)

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de MAR21-071 Operària-o Soldadura Circuits (Martorell).