Adicae, UGT i Podem carreguen contra l'ERO massiu de CaixaBank

Adicae, UGT i Podem van criticar ahir els plans de Caixabank per acomiadar 8.291 treballadors després de la fusió amb Bankia. L'associació de consumidors ho considera «sorprenent» i «no comprensible». En un comunicat, lamentava que s'ha perdut «una oportunitat per crear un banc sòlid i modern en el context financer europeu actual», segons el president de l'associació, Manuel Pardos. «Al final, la fusió només ha sigut una operació de tancament d'oficines i monopoli encobert», va apuntar. A banda de l'ERO, el redimensionament de l'entitat comportarà el tancament de 1.500 oficines i una «retallada en tota regla que empitjorarà el servei i l'atenció al consumidor».

L'entitat insisteix, d'altra banda, en la «necessitat absoluta» que s'estableixi un diàleg amb els consumidors per eliminar la desconfiança.

«Estem tant sorpresos com els treballadors i els clients davant aquests plans de Caixabank», va afegir Pardos en un comunicat, en què subratllava que l'ERO «s'endurà per davant» el 20% de la plantilla de l'entitat i es traduirà en «tancaments massius d'oficines». «No és el model de fusió que esperàvem», continuava el president d'Adicae. En concret, calcula que desapareixeran 1.534 oficines, és a dir, una de cada quatre sucursals. «Donem suport als processos de fusió bancària que serveixin per crear entitats modernes, solvents i que posin els consumidors en el centre de l'atenció. El que coneixem avui va en direcció contrària», constata el president d'Adicae.

Per la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, acusa CaixaBank d'aprofitar «de manera roí» la crisi econòmica per aplicar un ERO. Segons Ros, una cosa és fer un procés de fusió estratègic amb Bankia i l'altra és anunciar que prop de 800 persones a Catalunya i 8.300 a tot l'Estat perdran la feina. Segons la UGT, això no passaria si es derogués la reforma laboral i es recuperés l'autorització administrativa dels ERO. El dirigent sindical va afirmar ahir que l'Estat «no es pot quedar callat i silenciat» perquè «forma part de l'accionariat» del banc i l'insta a «opinar» i a «reconduir» la situació. «Allò que s'hagi d'ajustar, s'ajusta, però en base a que sigui voluntari, amb bones condicions i es prioritzin les jubilacions», opina.

Ros va recordar que el de CaixaBank és un cas similar als de Nissan o Bosch, «que aprofiten de manera roí la crisi econòmica per prendre altres mesures». Per això, va indicar que aquest serà un punt clau de denúncia de cara al Primer de Maig, en què el sindicat preveu mobilitzar-se «al carrer», amb distància i mascareta, amb la intenció «d'evidenciar» els problemes laborals i socials.

Oligopolitzar el sector

Des del front polític, Unides Podem a rebutja la retallada i insta l'Estat a utilitzar la seva participació del 16% en l'entitat per defensar «l'ocupació i l'interès públic». Unides Podem insisteix que la fusió «no és una bona notícia per a la competència del mercat, i que reforça «l'oligopolització del sector», ni, per tant, per als drets dels consumidors». Però a més recorda que ja va alertar en el seu moment de l'impacte que podia tenir en termes de destrucció d'ocupació, i lamenta que «estem davant la major retallada de plantilla de la història del sector bancari a Espanya». «La societat espanyola ha fet esforços molt importants en el passat, que encara estem pagant, per a garantir l'estabilitat dels bancs en aquest país», afegeix la font. «Bankia ens ha costat 23.000 milions d'euros a tots els espanyols, i no pot ser que la moneda de canvi que retornin les entitats sigui la dels acomiadaments i els tancaments d'oficines, precisament en un moment com el que ara travessa la nostra economia», diu. «Tampoc és admissible que en aquestes circumstàncies alguns directius de l'entitat arribin fins i tot a triplicar les seves remuneracions».

D'altra banda, la vicepresidenta segona del Govern, Nadia Calviño, va demanar ahir als bancs «responsabilitat» per buscar totes les alternatives que minimitzin l'impacte negatiu sobre l'ocupació de les fusions, especialment quan es produeixen al mateix temps que es paguen sous i bonus «inacceptables» als directius.