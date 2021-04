Alumnat d'ADE d'UManresa fa projectes reals com a TFG

Dos estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic–Universitat Central de Catalunya participen per primer cop en els Treballs de Final de Grau Industrials. És una nova opció per a l'alumnat d'ADE quan ha de fer el Treball de Final de Grau (TFG). Així, s'integren com a estudiants de pràctiques en una empresa amb un projecte o idea d'un nou servei que cal desenvolupar. L'elaboració del projecte és el que constitueix el treball de final d'estudis per a l'alumne. Dues empreses hi participen: Avinent Implant Systems i Althaia, col·laboradores del programa Prèmium dels estudis d'ADE.

El professor d'ADE i membre de l'equip d'Innovació i Recerca d'UManresa, Marc Bernadich, diu que la iniciativa s'inspira en els doctorats industrials i té avantatges: «Pal·lia la manca d'idees de projectes reals», i l'estudiant s'enfronta a un repte real, «que té sentit».