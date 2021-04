ICL preveu duplicar la producció de sal de desgel en dos anys gràcies a la nova rampa de Cabanasses

ICL, l'empresa que gestiona les mines del Bages, preveu doblar la producció de sal de desgel en dos anys. Serà possible gràcies a la nova rampa d'extracció de Cabanasses, a Súria, que es preveu finalitzar a finals d'aquest mes després de 9 anys d'obres i un llarg periple d'entrebancs. Enguany, l'empresa minera ha esgotat les més de 400.000 tones de sal de desgel que ha produït aquesta temporada, una quantitat menor a altres anys a causa de la pandèmia, en què la xifra rondava les 500.000 tones. La sal s'ha venut al mercat estatal i europeu i, enguany, no s'ha pogut arribar al mercat nord-americà. Per altra banda, a partir d'aquesta temporada, ICL vendrà sal de desgel durant tot l'any i, d'aquesta manera, vol desestacionalitzar-ne el mercat.

ICL preveu produir prop de 800.000 tones de sal de desgel l'any vinent i superar el milió el 2023, quan la rampa ja estarà en ple funcionament. A causa de la reducció global de la producció de 2020, a hores d'ara molts dels principals països compradors s'han quedat sense estoc. Aquest augment de la demanda, sumat a l'auge de la producció, fa que l'empresa minera hagi optat per desestacionalitzar l'activitat, que es farà durant tot l'any. Segons ha explicat Ramon Vilaseca, cap de vendes d'ICL, aquest mes d'abril s'estan extraient i transportant prop de 3.000 tones diàries.



Amèrica i nord d'Europa

La venda limitada de sal de carreteres ha suposat que, aquest any, els magatzems dels clients europeus s'han anat buidant i, per aquest motiu, no s'ha pogut arribar al mercat dels Estats Units com sí que es va poder fer en altres temporades. De fet, ara ja s'està comercialitzant la sal de desgel pel pròxim hivern i la previsió és que amb l'auge de la producció el mercat nord-americà i el nord d'Europa es converteixin en els principals clients.