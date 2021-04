Protegir el planeta, el compromís de les empreses en plena era post-Covid

No hi ha dubte que el coronavirus ha posat potes enlaire el nostre món des de molts angles: la manera en què ens relacionem amb els nostres éssers estimats, les maneres de treballar cada vegada més flexibles o la importància de la digitalització, que ha arribat per quedar-se.

I en aquest context, les grans empreses no s'han quedat indiferents, conscients que combatre el canvi climàtic ha d'estar al seu full de ruta com una de les prioritats més immediates.

Compromís empresarial amb el medi ambient

Empreses líders de tots els sectors tenen ja com a part del seu ADN conceptes com a transparència, ètica, formació, protecció dels drets humans, diversitat, inclusió financera i social o sostenibilitat.

Al sector financer, Banco Santander els ha convertit en eixos prioritaris dins de la seva cultura corporativa. Amb la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic com un dels pilars bàsics de la seva estratègia de Banca Responsable, Santander ha anunciat recentment un ambiciós pla amb què pretén arribar a les zero emissions netes el 2050 i aquesta mateixa setmana s'ha convertit en membre fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), una nova aliança global de grans bancs de tot el món per impulsar aquest mateix objectiu, amb metes concretes ja establertes per a un primer horitzó el 2030.

En aquest sentit, Santander ja va anunciar que de cara a aquesta data deixarà d'oferir serveis financers a clients de generació d'energia elèctrica els ingressos dels quals depenguin en més d'un 10% del carbó tèrmic i eliminarà la seva exposició a la mineria de carbó tèrmic a tot el món. Com afirma Ana Botín, presidenta de Banco Santander, «si volem que l'economia mundial sigui verda, necessitem un esforç veritablement global: bancs, empreses, governs, reguladors i societat civil treballant junts al mateix ritme».

Empremta ambiental

D'altra banda, l'entitat va renovar l'any passat el seu Pla d'Eficiència amb l'objectiu d'impulsar les mesures enfocades a l'eficiència energètica a tots els seus edificis i a la reducció de la seva empremta de carboni, que mesura des del 2001, igual que han fet altres companyies punteres d'altres sectors, com IBM que compta amb edificis capaços d'optimitzar la gestió de recursos.

El banc va arribar a l'objectiu de ser neutre en carboni en la seva pròpia activitat l'any passat i continua fent passos decidits per acompanyar també els seus clients al camí cap a una economia baixa en emissions.

El Pla d'Eficiència del Santander contempla la reducció de l'electricitat consumida a tots els seus edificis i la reducció de les emissions de C02, mitjançant l'ús d'energia neta i la promoció de la mobilitat elèctrica. I els resultats no s'han fet esperar. Així, el consum energètic s'ha reduït en un 21%, mentre que les emissions a l'atmosfera, derivades de l'activitat de l'entitat financera, han disminuït un 61%. En el dia d'avui, el 57% de l'energia que utilitza a nivell global prové de fonts renovables, augmentant fins al 100% en el cas d'Espanya, Portugal, el Regne Unit i Alemanya. A la resta de països, s'espera arribar a l'esmentat objectiu el 2025. Abans, al llarg del 2021, a les principals geografies on opera (L'Argentina, el Brasil, Xile, Alemanya, Mèxic, Polònia, Portugal, Espanya, el Regne Unit i els EUA) tot el plàstic innecessari d'un sol ús serà eliminat i substituït per un altre tipus de materials reciclats.

Aquest últim compromís és un pas més dins del pla estratègic de Santander per lluitar contra el canvi climàtic, que contempla al seu full de ruta apostar de manera contundent per iniciatives i mesures sostenibles que ens ajudin a preservar la salut del nostre planeta, amb el clar objectiu de liderar la transició cap a una economia verda, dins de les seves polítiques de Banca Responsable. De fet, Santander, líder en finançament de projectes d'energies renovables, s'ha compromès a finançar o facilitar la mobilització de 120.000 milions d'euros entre el 2019 i el 2025 i 220.000 milions d'euros entre el 2019 i el 2030 per combatre l'escalfament global produït per l'acció humana.

Per un món millor

Després de l'anàlisi de 4.710 empreses de 61 sectors a tot el món en matèria econòmica, mediambiental i social, el passat exercici 2020, Banco Santander es va mantenir com a líder europeu en sostenibilitat, segons es va recollir al Sustainability Yearbook 2020, elaborat per S&P Global i RobecoSAM.

Fruit de l'esforç i de totes les mesures que està implementant, Santander és una de les dues úniques firmes espanyoles (l'altra és Inditex) que formen part de la llista internacional d'empreses que contribueixen a millorar el món. L'informe «Change The World» de la revista Fortune reconeix la tasca realitzada per les companyies l'esforç de les quals impacta positivament en les societats, gràcies als seus programes socials, econòmics i mediambiental.