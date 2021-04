El BBVA planteja un ERO per a 3.800 empleats a l'Estat, el 16% de la plantilla

El BBVA ha plantejat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 3.800 treballadors, l'equivalent al 16% de la plantilla. Segons van informar els sindicats després de la reunió celebrada ahir amb l'entitat, l'ERO afectarà 3.025 persones de la xarxa d'oficines –més del 20% del personal d'aquesta àrea- i 773 dels serveis centrals. El banc també preveu tancar 530 oficines a tot l'Estat, de les quals 204 a Catalunya.

De fet, Catalunya és la comunitat més afectada pel que fa a la xarxa d'oficines, seguida de la regió central –Madrid i Castella-la Manxa-, amb 101 tancaments, i la regió sud –Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla-, amb 76 tancaments. Pel que fa al nombre d'empleats afectats a Catalunya, en serien 1.200, i la demarcació amb el nombre més elevat és Barcelona, amb 836 llocs de treball (el 70% sobre el total de Catalunya). A continuació hi apareix Tarragona, amb 185 empleats, mentre que la xifra a Girona i Lleida és de 92 i 84 treballadors, respectivament.

Fonts del BBVA van indicar que la negociació, que s'acaba d'iniciar, es planteja amb una «actitud dialogant» i amb la voluntat «d'assolir el millor acord possible per a tothom».

A través d'un comunicat, Comissions Obreres (CCOO) va qualificar ahir d'«escandalós i insostenible» l'ERO plantejat per l'entitat i va afegir que «s'allunya de tot allò que el banc ha volgut fer creure a la plantilla». «Darrere aquests números hi ha famílies que es quedaran sense una font d'ingressos, mentre que l'alta direcció manté i incrementa els seus salaris milionaris». En aquest sentit, el sindicat va apuntar que optarà «pel camí de la mobilització», tot i que no va especificar quines accions durà a terme.

De fet, els sindicats recorden que l'empresa va traslladar dimarts la seva voluntat d'incrementar els dividends corresponents al 2021. «La nostra intenció és oferir dividends d'entre el 35% i el 40% sobre el benefici en efectiu un cop s'aixequin les restriccions imposades pel Banc Central Europeu», va manifestar el president del BBVA, Carlos Torres, en la darrera Junta General d'Accionistes. L'ERO a l'entitat també arriba en un moment en què el BBVA preveu millorar notablement la seva posició de liquiditat, ja que té previst tancar els pròxims mesos la venda de la seva filial als Estats Units per 8.500 milions d'euros. Per altra banda, fonts de l'entitat van assenyalar que les transaccions digitals a Espanya s'han incrementat un 87% els darrers dos anys, mentre que les transaccions a oficines han caigut un 48%.

Retallades al sector

L'expedient del BBVA arriba dos dies després que CaixaBank anunciés un ERO que afectarà gairebé 8.300 treballadors, el 18% de la plantilla. D'aquests, 754 es troben a Catalunya. En paral·lel, l'entitat de l'estrella també va proposar el tancament de 1.534 oficines a tot l'Estat, amb una reducció del 27% la xarxa actual.Amb la crisi de la covid-19, les retallades de plantilla al sector bancari s'han accentuat. Segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social, la banca ha perdut prop de 70.000 llocs de treball des del 2009, i els treballadors s'enfronten ara a la reestructuració més gran dels últims dotze anys. De fet, el Santander ja va signar un ERO el desembre que va afectar 3.572 empleats, mentre que el Banc Sabadell en va signar un altre el mateix mes per eliminar 1.800 llocs de treball.Malgrat els últims processos de reestructuració, Moody's va alertar dimecres d'una nova onada de fusions que podria comportar encara més retallades. Segons l'agència de qualificació creditícia, les perspectives de rendibilitat al sector «encara són dèbils» i creu que els bancs espanyols hauran de ser «cada cop més agressius» per millorar l'eficiència de costos.

Díaz avisa la banca

La vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Yolanda Díaz, va recordar ahir des de Brussel·les que des d'Unides Podem ja havien «anticipat els riscos que hi havia en la fusió de Bankia pel que fa a l'ocupació». «Tots hem de remar en una única direcció: el manteniment dels llocs de treball», va defensar ahir en ser preguntada pels ERO de la banca.

Díaz va assistir a una reunió a la Comissió Europea per abordar els components relatius al mercat laboral del pla de recuperació, entre altres temes.